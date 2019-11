EN DIRECT - Gilets jaunes : suivez la journée "anniversaire" du mouvement

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Les Gilets jaunes espèrent trouver un second souffle pour leur anniversaire. Alors qu'ils peinent à mobiliser depuis des mois, des manifestants ont battu le rappel des troupes en amont de la journée de samedi, appelant sur les réseaux sociaux à plus de 200 actions dans la France, du simple tractage au défilé. Objectif : profiter du symbole du premier anniversaire du mouvement, né en novembre 2018.

Les informations à retenir : Des appels à 200 actions "anniversaire" ont été lancés dans toute la France

Les autorités prévoient 5.000 à 8.000 personnes à Paris et redoutent la présence d'éléments radicaux

La mobilisation pourrait durer jusqu'à dimanche, à Paris et en province

282.000 manifestants le 17 novembre 2018

Si une grande incertitude demeure sur le succès des différents appels lancés en amont de cette journée, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez a reconnu "un intérêt un peu plus marqué" pour cet anniversaire. Les derniers "actes" des Gilets jaunes n'ont jamais rassemblé au-delà de quelques milliers de personnes, loin des 282.000 manifestants comptabilisés par les autorités le 17 novembre 2018 lors du samedi inaugural de ce mouvement inédit qui a ébranlé le pouvoir.

300 à 600 "Ultra-jaunes" anticipés à Paris

Côté sécurité, une note du préfet consultée par Europe 1 réclame une "mobilisation exceptionnelle" des policiers : samedi et dimanche, 100 % des effectifs de sécurité publique de Paris et petite couronne seront mobilisés. Les autorités prévoient pour l’instant la présence de 5.000 à 8.000 Gilets jaunes seulement, mais redoutent qu’il y ait parmi eux les plus radicaux. Selon nos informations, les services spécialises anticipent 300 à 600 Ultras-jaunes, en provenance de toute la France et déterminés à casser. Une interrogation demeure quant au risque que des étudiants, mobilisés contre la précarité, ne s’agrègent au mouvement.

Pas de mot d'ordre ni de revendications précises

Selon un sondage Elabe diffusé mercredi, 55% des Français soutiennent ou ont de la sympathie pour la mobilisation, mais 63% ne souhaitent pas qu'elle reprenne. Sur les événements Facebook de ce week-end, pas de mot d'ordre ni de revendications précises, mais des références à "la fête" et à "l'anniversaire" du mouvement né il y a un an d'une colère contre une taxe sur le carburant avant de se propager à de multiples autres revendications comme la démission d'Emmanuel Macron ou plus de démocratie directe. Cet "anniversaire" pourrait durer plus d'une journée : certains rassemblements sont prévus pour dimanche, à Paris et en province.