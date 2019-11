Gilets jaunes : "Ça va craquer cette fois", assurent les "irréductibles" de Fréjus

REPORTAGE

"Il n'y a rien qui a changé. Le pouvoir d'achat est toujours plus bas, donc on continuera." À la sortie de l'autoroute A8, à Fréjus, ils sont une dizaine à porter leurs gilets jaunes depuis un an, chaque week-end. Assis sur des chaises de camping, ces irréductibles rencontrés par Europe 1 ont vu leurs rangs se clairsemer mais conservent toujours les mêmes revendications : "Taxes, retraites, essence, pouvoir d'achat, salaires".

"Que les gens viennent nous rejoindre"

Le baromètre de ces manifestants, principalement des retraités, ce sont les klaxons des automobilistes. "Ça motive un peu", se réjouit Georges. "Mais bon, je préférerais que les gens viennent nous rejoindre." Un autre manifestant en est lui certain : le mouvement a encore de beaux jours devant lui. "Cet été on était moins, ils ont dit : 'ça s’essouffle'. Mais ça ne s’essouffle pas du tout, vous allez voir, ça va craquer cette fois."

"Il y a eu deux ou trois petites avancées mais maintenant ça régresse, et on veut vivre dignement", renchérit une retraitée. "Il faut que la jeunesse nous suive ! Il faut qu'ils se réveillent", abonde un autre, émettant le même vœu pour l'anniversaire du mouvement qui avait ébranlé le pouvoir politique : que toute la société se mobilise de plus belle.