EN DIRECT - Gilets jaunes, acte 20 : au moins une marche prévue à Paris, Bordeaux craint le pire

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Les "gilets jaunes" se sont donné rendez-vous pour le vingtième samedi de mobilisation. Pour cet "acte 20", de nouvelles interdictions de manifester ont été prononcées à Paris, sur les Champs-Élysées, et dans plusieurs villes de province. À Bordeaux, la préfecture évoque des "risques avérés de dégradations".

Les infos à retenir : Il sera à nouveau interdit de manifester sur les Champs-Élysées, mais aussi à Avignon, Toulouse ou encore Rouen

Au moins une marche est déclarée à Paris

La préfecture annonce des "risques avérés de dégradations" à Bordeaux, tandis que le maire a appelé à une "ville morte"

Nouvelles interdictions de manifester

Les Champs-Élysées interdits, au moins une marche prévue à Paris. Le 18 mars, après des violences et pillages survenus à l'occasion du 18ème acte des "gilets jaunes" à Paris, le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé l'interdiction de manifester "chaque fois qu'il le faudra", dans les quartiers "les plus touchés". Ce sera à nouveau le cas sur les Champs-Élysées samedi, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner mercredi : "J'ai donné des instructions extrêmement précises au préfet de police pour que la demande de manifestation sur les Champs-Élysées samedi prochain, qui n'est qu'une provocation à de nouvelles violences, soit interdite."

Au moins une marche déclarée est prévue à Paris. Le rendez-vous est fixé à 11 heures pour un départ à 13h30 de la gare de l'Est en direction du Trocadéro.

Plusieurs préfectures ont également annoncé des interdictions de manifester à Avignon, Toulouse et Rouen, pour prévenir les violences et les pillages. À Avignon, où un appel national à manifester samedi avait été lancé par des "gilets jaunes" sur les réseaux sociaux, la préfecture du Vaucluse a interdit tout rassemblement ou manifestation du mouvement de 9 heures à minuit, "intra-muros" et sur plusieurs axes périphériques. Le préfet du Vaucluse a évoqué "notamment la présence prévisible de personnes appartenant à des groupes activistes violents".

La préfète de Normandie a quant à elle a pris un arrêté interdisant toute manifestation dans le centre-ville de Rouen, selon un périmètre identique à celui du samedi 23 mars. C'est le cas aussi à Toulouse, où la place du Capitole est sera interdite aux "gilets jaunes".

"Risques avérés de dégradations" à Bordeaux

À Bordeaux, l'un des bastions du mouvement, des "risques avérés de dégradations et de violences" inquiètent la préfecture, qui a fait part de son intention de renforcer le dispositif de sécurité et de secours. Les commerçants du centre-ville sont appelés à "prendre des mesures de précaution particulières", en retirant notamment de la voie publique tout ce qui peut "faire office de projectile". La préfecture a publié les arrêtés désormais habituels d'interdiction de manifester dans une longue liste de rues et places du centre ville, encore élargie, ainsi que de transporter ou vendre toute forme de produits d'artifice, carburant au détail ou autres produits inflammables.

Le nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian, demande lui aux habitants de "rester chez eux" et aux commerces de "baisser leur rideau" pour créer "une ville morte". "Je suis très inquiet de ce qui pourrait se passer. On nous annonce des centaines de casseurs, de gens qui sont là pour en découdre", a déclaré à la presse le successeur d'Alain Juppé, vendredi.

De leur côté, la CGT Ford, avec Philippe Poutou, mais aussi plusieurs branches de SUD, ont appelé à manifester ce même samedi dans le centre-ville, devant la résidence du préfet, contre "la loi anti-casseurs" et "pour la liberté de manifester". Par ailleurs, un "Village jaune citoyen", rassemblement statique sous tentes, organisé depuis deux samedis en bord de Garonne, sans incident mais sans grande affluence, a de nouveau été autorisé.

Hommage à Geneviève Legay

Attac a appelé vendredi les "gilets jaunes" à brandir des "drapeaux de la paix" en soutien à la porte-parole de l'association altermondialiste Geneviève Legay, qui a violemment chuté dans une charge des forces de l'ordre samedi dernier en manifestant dans un périmètre interdit. L'organisation appelle les manifestants participant à l'acte 20 des "gilets jaunes" à se munir d'un drapeau arc-en-ciel, comme celui que portait Geneviève Legay quand elle a été blessée. À Nice, où les faits s'étaient déroulés, les manifestants sont appelés à se rassembler à partir de 13h30 à la gare.

Quelle mobilisation cette fois ?

Après un "acte 18" particulièrement violent qui avait réuni 32.000 personnes sur l'ensemble du territoire, "l'ordre républicain a été maintenu" lors de "l'acte 19" samedi dernier, s'était réjouit Christophe Castaner. Les manifestants étaient pourtant plus nombreux : 40.500, dont 5.000 à Paris. Le ministre de l'Intérieur a fait savoir mercredi que 304 personnes avaient été interpellées en France à cette occasion, dont 262 ont été placées en garde à vue. La garde des Sceaux Nicole Belloubet a enfin rappelé que près de 9.000 personnes avaient été placées en garde à vue depuis le début du mouvement des "gilets jaunes" et parmi elles, environ 2.000 ont été condamnées.