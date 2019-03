Les "gilets jaunes" interdits de manifester samedi à Avignon

La préfecture du Vaucluse a interdit tout rassemblement de "gilets jaunes" samedi à Avignon où ceux-ci ont appelé à une "manifestation nationale", a-t-elle indiqué jeudi par voie d'arrêté. L'arrêté préfectoral interdit "toute manifestation ou rassemblement revendicatif du mouvement des gilets jaunes", samedi de 9 heures à minuit, "en intra-muros" et sur plusieurs gros axes périphériques.

Le Palais des Papes particulièrement protégé. Le préfet du Vaucluse, Bertrand Gaume, invoque "les appels à une manifestation nationale relayés par les réseaux sociaux et notamment la présence prévisible de personnes appartenant à des groupes activistes violents". Il souhaite en particulier protéger le Palais des Papes, "lieu symbolique qui demeure ainsi sensible".

Des interdictions "chaque fois qu'il le faudra". Le 18 mars, après des violences et pillages survenus à l'occasion du 18ème acte des "gilets jaunes" à Paris, le Premier ministre Edouard Philippe avait annoncé l'interdiction de manifester "chaque fois qu'il le faudra", dans les quartiers "les plus touchés". Le 23 mars, à Paris, Nice, Bordeaux et Toulouse, des lieux emblématiques comme les Champs-Elysées ou la place Garibaldi à Nice ont été interdits à la manifestation.