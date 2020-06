EN DIRECT - États-Unis : plus de 42.000 nouvelles infections au coronavirus en 24 heures

EN DIRECT

En France, la pandémie du coronavirus a provoqué la mort de 35 nouveaux malades depuis vendredi, sur un total de 29.813 décès dans le pays depuis le début de l'épidémie. Mardi, à partir de 17 heures, l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sera auditionnée mardi par les députés sur la gestion de la crise. L'actuel ministre de la Santé, Olivier Véran, a lui promis de débloquer 300 millions d'euros pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers.

Les principales informations à retenir :

La France compte 29.813 morts du coronavirus, dont 35 nouveaux décès depuis vendredi

Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, devra répondre à 17 heures aux questions des députés sur la gestion de la crise

Olivier Véran veut débloquer 300 millions d'euros pour augmenter les salaires des médecins

29.813 morts en France depuis le début de l'épidémie

Le dernier bilan du ministère de la Santé, a fait état lundi soir de 35 nouveaux morts dans les hôpitaux liés au Covid-19 depuis vendredi, portant le nombre total des décès à 29.813. En parallèle, le nombre de réanimations pour des cas de Covid-19 continue de baisser. Il s'établit à 619 cas, soit 15 de moins depuis vendredi.

Si le reflux épidémique se poursuit en France métropolitaine, en Guyane, la circulation reste "préoccupante", a rappelé la Direction générale de la santé. Par ailleurs, deux malades ont été transférés vers la Guadeloupe lors d'une première évacuation sanitaire aérienne par un avion militaire. D'autres évacuations "auront lieu dans les jours à venir", indique le ministère.

Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, auditionnée devant les députés

L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, devra répondre mardi à partir de 17 heures aux questions des députés sur la gestion de l'épidémie de Covid-19. Ils l'interrogeront notamment sur l’évaporation du stock d'État de masques de protection. Les députés devraient probablement lui demander des explications sur les suites données à un courrier de l'agence sanitaire Santé publique France, qui recommandait en 2018 de reconstituer le stock de masques à hauteur d'un milliard d'unités.

Finalement, seuls 32 millions de masques sont arrivés au cours de l'année 2019, le reste n'ayant été reçu qu'en février dernier, alors que l'épidémie de Covid-19 venait d'atteindre la France.

Véran promet une enveloppe de 300 millions d'euros aux médecins

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé lundi qu'il débloquerait 300 millions d'euros pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers. Cette enveloppe, annoncée par le ministre dans le cadre du Ségur de la santé, lancé fin mai, est jugée insuffisante par les syndicats, qui revendiquent sept milliards d'euros.

Plus de 500.000 morts dans le monde, plus de 10 millions de cas

La pandémie de coronavirus a fait au moins 502.599 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre. Plus de 10.208.540 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Parmi eux, 5.094.900 cas sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 125.928 décès pour plus de 2,5 millions de cas. Les pays les plus touchés sont ensuite le Brésil avec 57.622 morts pour plus de 1,3 millions de cas, le Royaume-Uni avec 43.575 morts, l'Italie avec 34.744 morts et la France avec 29.813 morts (200.667 cas).