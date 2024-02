EN DIRECT - Blocages des agriculteurs : suivez l'évolution de la situation du vendredi 2 février

Vers la fin des blocages ? Après de nouvelles annonces gouvernementales, les agriculteurs en colère vont-ils cesser leur mobilisation ? C'est en tout cas la volonté du leader des Jeunes Agriculteurs, Arnaud Gaillot, appelle à suspendre les blocages. De son côté, le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a salué des "avancées tangibles", tout en notant que "des choses ne sont pas au rendez-vous qu'il faudra éclairer". Et de pointer "la surdité de l'Europe". Et justement à Bruxelles, c'est plus d'un millier de tracteurs qui ont défilé dans les rues. Suivez l'évolution de la situation en direct.