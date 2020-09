EN DIRECT - Attaque à Paris : quatre blessés dont deux grièvement, un suspect interpellé

EN DIRECT

Vendredi midi, une attaque à l'arme blanche a été commise rue Nicolas-Appert, dans le 11e arrondissement de Paris. Quatre personnes ont été blessées lors de cette agression et deux d'entre elles sont en urgence absolue. Un suspect a été interpellé dans le secteur de la place de la Bastille, non loin de la scène de crime. Un important dispositif policier a été déployé dans le secteur et une cellule de crise a été activée place Beauvau. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : Une attaque à l'arme blanche commise près des anciens locaux de Charlie Hebdo

Quatre personnes blessées, dont deux graves

Un suspect a été interpellé avec des traces de sang

Un lourd dispositif policier déployé, des "milliers d'enfants" confinés

Castex se rend à la cellule de crise place Beauvau

Une attaque à l'arme blanche peu avant midi

"Un événement grave vient de se produire à Paris. Une attaque par arme blanche a été perpétrée dans le XIe arrondissement, devant l'ancien siège de Charlie Hebdo, faisant quatre blessés, dont semble-t-il deux dans un état grave", a annoncé le Premier ministre, Jean Castex. L'auteur de cette attaque serait un homme armé d’une machette. Il s'en serait pris à des cyclistes.

"J'étais dans mon bureau rue Nicolas-Appert, et j'ai entendu hurler dans la rue", raconte un témoin au micro d'Europe 1. "Je me suis mis à la fenêtre et j'ai vu une femme s'effondrer avec le visage ensanglanté." "Je suis descendu et j'ai vu un de mes voisins effondré au sol avec un coup au visage", poursuit-il, confiant lui avoir porté les premiers secours, avant l'arrivée des pompiers.

"J’ai vu un homme, par terre, qui était bien blessé, vraiment toute la tête, le visage en sang", raconte Mohamed, un autre témoin, sur Europe 1. "Et j’ai vu une dame qu’ils ont rentrés dans les locaux de Charlie Hebdo sur une civière. J'ai vu deux autres personnes, une femme et un homme, dans les anciens locaux de Charlie Hebdo. Les pompiers sont rentrés chercher les gens dans les anciens locaux de Charlie Hebdo.

Un suspect interpellé

Selon la préfecture de police de Paris, un suspect a été interpellé dans le secteur tout proche de la place de la Bastille, avec de nombreuses traces de sang sur lui. Il aurait reconnu les faits.

"J’ai vu certaines personnes rentrer dans le métro en courant et d’autres courir derrière, et je me suis dit 'peut-être que c’est lui', et là j’ai vu une machette pleine de sang", a indiqué Mohamed sur Europe 1. "Enfin, ce n’était pas une machette, c’était une petite hache comme celles qu’on utilise en cuisine, et j’ai tout de suite compris."

Un acte commis près des anciens locaux de Charlie Hebdo

La préfecture de police a demandé aux Parisiens qui circulent d’éviter ce secteur, tandis que le périmètre est en train d'être levé. Les magistrats du parquet national anti-terroriste sont sur place pour prendre tous les éléments et décidé éventuellement du caractère terroriste de l’attaque.

Les faits se sont produits rue Nicolas-Appert, celle où était située les anciens locaux de Charlie Hebdo. C'est là qu'a eu lieu l'attentat des frères Kouachi, le 7 janvier 2015. Douze personnes, dont huit membres de la rédaction, avaient perdu la vie et le procès de ces attentats est en cours.

Castex se rend à la cellule de crise

Jean Castex a annoncé vendredi qu'il se rendait au centre de crise du ministère de l'Intérieur après cette attaque. "Dans ces conditions, je suis obligé de me rendre au centre de crise à Beauvau pour m'assurer de la réalité de la situation et de son évolution", a souligné le chef de gouvernement, écourtant un déplacement à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Matignon n'est pas en mesure de confirmer à Europe 1, à l’heure actuelle, si le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur se rendront sur les lieux

"Des milliers d'élèves confinés"

Après cette attaque, la mairie de Paris Centre, qui regroupe les quatre premiers arrondissements de Paris, a indiqué que "des milliers d'élèves" étaient "confinés" le temps que la police s'assure que tout risque était levé et qu'il n'y avait pas d'autres suspects recherchés.