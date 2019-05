EN DIRECT - 1er-Mai : suivez la journée de mobilisation à Paris et en régions

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Des manifestations syndicales et de "gilets jaunes" sont prévues un peu partout en France mercredi pour cette Fête du travail, qui risque toutefois d'être gâchée par des radicaux promettant une "journée d'Apocalypse". L'exécutif espère éviter un maximum de dégâts avec un sérieux dispositif sécuritaire.

Les principales informations à retenir Le cortège parisien s'élancera à 14h30 et ira de Montparnasse à la place d'Italie

Un à deux milliers de black blocs sont attendues à Paris pour les manifestations du 1er-Mai

Plus de 7.400 policiers et gendarmes seront déployés, ainsi que des motos et des drones

Ce qui est prévu à Paris

Les projecteurs sont tournés vers la capitale, souvent théâtre de débordements spectaculaires depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". Selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, "1.000 à 2.000 activistes radicaux" sont attendus, dont quelques dizaines viendraient de plusieurs pays d'Europe.

À l'appel de la CGT, FSU, Solidaires, l'Unef, l'UNL et FO, le cortège s'ébranlera à 14h30 de Montparnasse à la place d'Italie. Il passera devant la brasserie la Rotonde, un "symbole" macroniste où le candidat d'En Marche avait célébré sa qualification au second tour de l'élection présidentielle. En fin de parcours, le défilé frôlera la place de la Contrescarpe, autre "symbole" du macronisme, où il y a juste un an l'ex-conseiller de l'Élysée Alexandre Benalla avait brutalement interpellé un couple, point de départ d'une affaire qui a ébranlé le pouvoir.

#Circulation | Demain mercredi 1er mai, à l'occasion de plusieurs évènements de voie publique dans la Capitale, des restrictions de circulation seront mises en place. Consultez le communiqué de presse pour davantage de précisions. pic.twitter.com/qEdwPzLeRa — Préfecture de police (@prefpolice) 30 avril 2019

Une fois de plus, les syndicats marcheront en ordre dispersé, puisque les "réformistes" CFDT, CFTC, Unsa, avec l'organisation de jeunesse Fage, organiseront une mobilisation propre, dans la matinée place de l'Odéon, avec comme mot d'ordre "pour une Europe sociale et environnementale".

Quel dispositif de sécurité ?

Emmanuel Macron a réclamé que la réponse aux "black blocs" soit "extrêmement ferme" en cas de violences ce mercredi. Pour le nouveau préfet de police Didier Lallement, c'est l'occasion de mettre à l'épreuve sa doctrine de maintien de l'ordre, instaurée depuis cinq semaines en réponses aux casseurs. Plus de 7.400 policiers et gendarmes seront déployés pour sécuriser les manifestations à Paris.

Le préfet de police a ordonné la fermeture de quelque 584 magasins situés le long du parcours de la manifestation syndicale, tout comme l'interdiction de stationner dans cette zone. Au total, 190 motos circuleront aux alentours des manifestations et des drones serviront également à sécuriser le défilé. Des "contrôles préalables" et des "interpellations" ont eu lieu dès mardi. Un homme a notamment été arrêté à Paris avec "un sac qui contenait une matraque télescopique, un couteau à cran d'arrêt et des gants coqués", selon l'Intérieur.

Par ailleurs, un arrêté d'interdiction de manifester a été pris concernant les Champs-Élysées "au sens large", c'est-à-dire incluant la Concorde, l'Arc de Triomphe et l'Assemblée nationale mais aussi le quartier du Sacré-Cœur dans le 18ème arrondissement. Une manifestation déclarée, qui devait partir du Panthéon dans la matinée, a en outre été interdite par la préfecture de police, car elle "présente des risques de troubles à l'ordre public et d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens", notamment "au regard de la présence attendue d'éléments à haute potentialité violente".

Ce qui est prévu en régions

Plusieurs grandes villes attendent avec une part d'anxiété cette journée du 1er mai. Le centre-ville de Caen sera interdit à toute manifestation autre que celle déclarée par l'intersyndicale (CGT-FO-FSU et Solidaires), alors que des "gilets jaunes" disent vouloir se joindre au cortège. Même chose à Lyon où le préfet du Rhône a pris un arrêté interdisant de manifester dans l'hyper-centre, alors même que le traditionnel cortège syndical n'avait pas prévu d'y passer.

"À Rennes, Montpellier, Toulouse ou à Nancy, des éléments radicaux susceptibles de se livrer à des actions violentes ne manqueront pas de tenter de s'infiltrer dans des cortèges syndicaux, nous suivrons ces manifestations avec la plus grande vigilance", a aussi mis en garde le ministre de l'Intérieur.

À noter également que Marine Le Pen doit fêter le 1er-Mai à Metz, entourée des candidats de la liste du Rassemblement national aux Européennes.