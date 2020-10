En cuisine non plus, Donald Trump et Joe Biden ne sont pas d'accord

"Dis-moi ce que tu manges, je dirais qui tu es", voilà un slogan qui pourrait aider les électeurs américains à choisir le futur président des Etats-Unis d'Amérique. Samedi, Laurent Mariotte a reçu dans son émission La Table des Bons Vivants, l'auteure et la cheffe américaine Cathleen Clarity pour voir si les deux hommes sont si différents l'un de l'autre... en cuisine. Partagent-ils la même vision gastronomique de l'Amérique ? Leur enfance a-t-elle été rythmée par les mêmes odeurs de cuisine ? La réponse est non.

Fast-food d'un côté

Donald Trump va être très cuisine américaine… mais la "mauvaise" cuisine américaine", explique Cathleen Clarity. Comprendre par là que le 45e président des Etats-Unis est un adepte des fast-foods et que pour lui, rien ne vaut un bon burger. "J'ai lu quelque chose qui m'a vraiment frappé, il préfère les fast-foods parce qu'il se sent plus en sécurité au niveau sanitaire. Ils se dit que c'est plus propre". Preuve ultime de la passion pour le burger de Donald Trump : en 2019, ce dernier avait réalisé un banquet de 300 hamburgers pour recevoir l'équipe universitaire gagnante de football américain.

>> Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Lobster de l'autre

"Si Joe Biden devait être un plat ce serait certainement un crab cake", commente l'auteure de La cuisine américaine familiale et authentique (Hachette Cuisine). "Quelque chose tourné vers les produits de la mer." Car si Donald Trump et lui viennent tout deux de la côte Est, Joe Biden a été pendant très longtemps gouverneur du Delaware, sur la côte. Une expérience qui a, à coup sûr, influencé sa conception de la cuisine.