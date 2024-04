«Emprunte mon toutou», l'application qui facilite la garde de chiens pendant les vacances

Ponts du mois de mai, vacances d'été... À peine les vacances d'avril terminées qu'il faut déjà penser à celles qui arrivent. Un casse-tête particulièrement pour les familles ayant un animal de compagnie à leur côté. Et s'il n'est pas possible de l'emmener avec soi ou de le faire garder par un membre de sa famille, d'autres solutions moins connues existent. Parmi elles, une application vous permet de trouver des maîtres chiens et des bénévoles à moindre coût. Nommée "Emprunte mon toutou", elle coûte moins de 5 euros par mois, service vétérinaire compris.

Un petit succès

Un tarif attractif qui attire de plus en plus de propriétaires et des bénévoles. Ainsi, depuis 8 mois, Abla, un jeune femme de 31 ans, garde Mike, Spitz nain âgé d'un an. Lorsque sa maitresse est en vacances, le petit chien vient chez la trentenaire pour y passer quelques jours, en compagnie du chien d'Abla appelé Pancake. Tous les trois sont devenus depuis inséparables.

"Ils sont tout le temps avec moi, peu importe ce que je fais. Si je vais au supermarché, si je vais faire une course. On passe la journée ensemble, on discute, on danse ensemble" explique-t-elle au micro d'Europe 1. Depuis la création d''Empreinte mon Toutou', il y a sept ans, plus de 500 chiens ont ainsi trouvé une famille d'accueil pendant les vacances.

Un immense marché à conquérir

"Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de payer un pet-sitter pendant deux semaines, parce que ça peut coûter vite, très cher. Et parfois, on sort des personnes de situations compliquées dans lesquelles ils devraient se séparer de leur chien. Et grâce à notre réseau de bénévoles, ils trouvent de l'aide", se félicite Thibaut Pfeiffer, fondateur de l'application.

Et le marché potentiel dépasse l'imagination. Les Français possèdent plus de 80 millions d'animaux de compagnie, tous candidats potentiels à la garde d'été. Les plateformes se multiplient à tous les prix et pour toutes les espèces, du chat au lapin, en passant par le poisson rouge, les araignées et même les serpents. De quoi passer des vacances en toute tranquillité.