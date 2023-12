À Strasbourg, une crèche canine offre ses services pour le marché de Noël

À Strasbourg, en plein marché de Noël, une crèche canine propose ses services aux animaux de compagnie pour permettre à leurs maîtres de déambuler tranquillement dans les rues chargées, sans risquer de se faire marcher sur les pattes. Au milieu de la foule, "les chiens ne voient rien, ils sont stressés, ils sont beaucoup mieux à être gardés dans une crèche canine", explique Laëtitia Lacote, la dog-sitteuse porteuse du projet. Celle-ci estime que 80% des propriétaires de chiens emmènent leur animal en vacances.

Dans son local installé au cœur de la capitale alsacienne, petite friandise à la main, Laëtitia Lacote, la créatrice du concept Patch-Guard, accueille Daho, un cocker de deux ans. Ses maîtres sont venus de Nancy pour la soutenance de thèse de leur fille avant de faire un tour au Marché de Noël. "On va profiter de la ville, qu'on connaît déjà assez bien, visiter le Marché de Noël et se balader dans les rues", explique Christine Montanini, satisfaite d'avoir trouvé une solution pour ne pas avoir à balader Daho entre les chalets strasbourgeois. Le service est facturé 15 euros la demi-journée, 25 euros la journée.

"En deux mois, on a gardé 80 chiens"

Laëtitia Lacote, 46 ans, a lancé le concept "Patch Guard garde chiens sur lieux touristiques" en 2021, initialement devant la Cité de l'automobile à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, et près du touristique château du Haut-Koenigsbourg : "En deux mois, on a gardé 80 chiens".

L'idée est d'offrir une solution de garde proche des lieux de visite. "En France, c'est le seul concept qui propose de garder le chien d'une heure à une journée", affirme la dog-sitteuse alsacienne, suivie par un incubateur de start-up et le réseau Entreprendre pour développer son projet. "Je suis en négociations avec d'autres villes de France et plusieurs sites touristiques bien connus. Tout est prêt pour développer des licences de marque", explique-t-elle encore.

À Strasbourg, la garderie canine connaît son troisième Noël alsacien. C'est ouvert les week-ends, périodes de forte affluence, et depuis novembre, Patch Guard accueille aussi le toutou local en continu. Czip et Bodza ont d'ailleurs leurs petits casiers à l'entrée, réservés aux habitués. Le marché de Noël de Strasbourg a accueilli plus de 2,6 millions de visiteurs l'année passée.