Emmanuel Macron au Qatar : le coût exorbitant de son voyage révélé

La Coupe du monde de football au Qatar est terminée, après un match légendaire de la France, qui s'est inclinée face à l'Argentine aux tirs au but. Emmanuel Macron était à Doha pour assister à cette grande finale dimanche soir. Le chef de l'Etat était aussi sur place, quelques jours plus tôt, pour assister à la demi-finale de la France contre le Maroc.

L'équivalent de 31 ans de Smic

Il était rentré en France entre temps, avant de reprendre l'A330, l'avion présidentiel, puis le Falcon 7X, direction Doha pour la finale. Alors, combien ces deux allers-retours présidentiels ont-ils coûté ? Selon nos confrères du Point, la note est salée. Les voyages ont en effet coûté environ 501.000 euros au contribuable, soit 31 ans de Smic. Comme le souligne l'hebdomadaire, Emmanuel Macron n'a pas fait de trajet direct entre Paris et Doha pour son retour de la demi finale France-Maroc : "Le président s'est envolé non pas vers Paris mais vers Bruxelles pour le Conseil européen le 15 décembre, puis son avion a effectué le retour Bruxelles-Paris et enfin Paris-Évreux le même jour".

53 ans de l'empreinte carbone moyenne des Français

Et rebelotte pour son retour en France après la finale dimanche 18 décembre. Emmanuel Macron a en effet fait un crochet par l'Egypte et la Jordanie avant de revenir à Paris. Ces différents arrêts n'ont pas été pris en compte dans les calculs de nos confrères car il s'agissait de missions étatiques. "Sans ces soustractions, la facture s'élève à 812.000 euros", souligne Le Point, qui a également calculé l'empreinte carbone des trajets du chef de l'Etat pendant le Mondial. Selon le magazine, "l'empreinte carbone des trajets présidentiels dédiés à la Coupe du monde s'élève ainsi pour sa part à 480 tonnes d'équivalent CO2, soit 53 ans de l'empreinte carbone moyenne d'un Français". Cerise sur le gâteau : pendant qu'Emmanuel Macron assistait à la finale France-Argentine, la COP25 sur la protection de la biodiversité s'achevait à Montréal… Le chef de l'Etat ne s'y est pas rendu une seule fois.