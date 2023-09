«Elle se croyait dans son jardin» : les vols de légumes dans les champs se multiplient dans le nord de la France

Des agriculteurs des Flandres dénoncent des vols massifs de légumes. Des vols d'une telle ampleur que cela pourrait entraîner, pour certains, des difficultés économiques. En bordure de route nationale, le champ de potiron de Guillaume est facilement accessible pour les voleurs. "J'ai une fois surpris quelqu'un avec son sécateur. Elle se croyait dans son jardin. Les gens se servent..." regrette-t-il. En quelques jours, 20% de sa récolte a été arrachée. "Si je ne réagissais pas, tout le champ aurait été ramassé."

"Ce ne sont pas forcément des gens dans le besoin"

Poireaux, oignons, carottes, pommes de terre... Tous les types de culture sont visés par cette recrudescence des vols, selon Romain Verriele, responsable des jeunes agriculteurs des Flandres. "Ce qu'on prend sur le fait, ce ne sont pas forcément des gens dans le besoin. Je pense qu'ils veulent peut-être se faire un petit peu de sous sur notre dos", pense-t-il. "Quand tu vois quelqu'un en train de remplir un sac de 50 kg... Je sais pas, mais pour moi, c'était pour revendre", ajoute Guillaume.

"On se bat pour le prix, mais maintenant se battre contre le vol..."

Un phénomène qui peut mettre en péril certaines exploitations. "Quand vous avez une parcelle d'un hectare de potiron et qu'au bout d'une semaine, s'il n'y a pas de surveillance, elle est vide... À un moment donné, le problème économique va être là. On a déjà des difficultés, on se bat pour le prix, mais maintenant se battre contre le vol... Je me demande où on va..." déplore-t-il au micro d'Europe 1.

Les agriculteurs se retrouvent obligés de renforcer la surveillance de leur champ avant de porter plainte pour faire constater les vols.