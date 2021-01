Education : la jauge dans les lycées sûrement prolongée, pas de report du Bac, assure Blanquer

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a indiqué dimanche que la jauge imposée dans les lycées serait sûrement prolongée au-delà du 20 janvier en raison de la crise sanitaire, mais a rejeté pour l'heure l'idée d'un report des premières épreuves du Bac prévues en mars. Le gouvernement a demandé en novembre aux lycées d'adapter leur organisation pour tenter de limiter la progression de l'épidémie de Covid-19, avec une jauge de 50% des élèves aujourd'hui respectée, selon le ministère, dans 69% des établissements publics du pays.

A l'époque, le ministère anticipait une possible reprise des cours à 100% des effectifs dans les lycées autour du 20 janvier. "Je pense qu'on devra revenir sur cela [...] la situation épidémique étant ce qu'elle est", a convenu dimanche Jean-Michel Blanquer au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

"Dans l'intérêt des élèves"

L'apparition d'un variant britannique du Covid 19, réputé plus contagieux chez les jeunes, inquiète les autorités sanitaires, alors que la circulation du virus reste importante en France avec une moyenne de 18.000 cas quotidiens. Le ministre s'est par contre refusé à envisager pour l'heure un report des épreuves anticipées du baccalauréat. "Il faut maintenir en mars et puis nous regarderons [...] ce qui est prévisible sur le plan épidémique", a-t-il plaidé, "à ce stade nous maintenons le mois de mars dans l'intérêt des élèves". Enseignants et parents d'élèves ont réclamé ces dernières semaines le report au mois de juin de ces épreuves de spécialité en Terminale.

Jean-Michel Blanquer a également confirmé qu'un éventuel prolongement des vacances de février n'était "pas à l'ordre du jour". Il a par ailleurs annoncé "un million de tests en milieu scolaire" en janvier. Depuis novembre, seuls 10.000 tests avaient été réalisés sur la base du volontariat dans les lycées d'une dizaine d'académies.