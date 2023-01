Écologie : trois bonnes résolutions simples à prendre pour la planète en 2023

Se remettre au sport, arrêter de fumer, perdre du poids… Ce sont les bonnes résolutions, à portée individuelle, que prennent beaucoup de Français pour la nouvelle année. Il existe également des bonnes résolutions écologiques excellentes pour notre santé, et aussi pour la planète. Dans l'émission Bienfait pour vous, Perrine Brami, chroniqueuse green, énumère ses trois gestes bons à adopter en 2023 pour l'environnement.

Réduire sa consommation de viande

Pour réduire son empreinte carbone personnelle, la première bonne résolution consiste à réduire sa consommation de viande. En moyenne, les Français en mangent entre cinq et six fois par semaine, toutes viandes confondues à l'exception de la charcuterie. "Réduire sa consommation signifie moins de pesticides et de déforestation pour produire les céréales qui nourrissent les bêtes, et moins de méthane émis par les animaux", explique la chroniqueuse auprès de Julia Vignali et Mélanie Gomez. Le méthane est un gaz qui produit des quantités importantes de dioxyde de carbone.

Pour celles et ceux qui mangent de la viande quasiment à chaque repas, "la petite astuce est de commencer en se disant 'Je mange de la viande seulement le soir ou seulement le week-end'", affirme la chroniqueuse. "Pour ceux qui ont déjà une consommation réduite, ça peut être juste (de consommer de la viande) en dehors de la maison, par exemple au restaurant ou à la cantine", ajoute Perrine Brami, qui évoque également l'idée d'un repas végétarien par semaine.

Se mettre au vélo

Bouger un peu plus son corps est également une bonne résolution qui profite à la planète. La chroniqueuse de Bienfait pour vous prend l'exemple du vélo. "On pollue moins qu'en voiture, et c'est aussi plus efficace : on gagne du temps", rappelle-t-elle, s'appuyant sur une étude de l'Ademe. C'est donc une bonne idée d'acheter un vélo d'occasion, ou de prendre un abonnement pour le vélo en libre-service pour se rendre sur son lieu de travail.

Les salariés qui habitent plus loin et qui sont obligés de prendre leur voiture peuvent également penser au covoiturage avec un de leurs collègues, ou une personne qui fait le même trajet, remarque la chroniqueuse.

Les trois questions à se poser avant d'acheter un article

Enfin, après les excès des fêtes de fin d'année, beaucoup de Français ont l'envie de moins consommer. C'est aussi une bonne résolution écologique à prendre en 2023, appuie Perrine Brami. "Une petite astuce avant d'acheter quelque chose est de se poser trois questions", indique la chroniqueuse green. D'abord, "est-ce que je vais l'utiliser au moins 30 fois ?". Cela peut fonctionner dans le cas d'un vêtement par exemple.

Deuxième question : "Est-ce que ce produit qui me tente, je peux plutôt le louer ou l'emprunter ?". Une question qui peut s'appliquer si vous souhaitez acheter une perceuse-visseuse. Enfin, la dernière question à se poser est "Est-ce que je peux remplacer ce produit par quelque chose de plus responsable ?", affirme Perrine Brami, mettant en avant les articles de seconde main ou fabriqués avec des matières plus écoresponsables. "Si vous arrivez à répondre 'oui' à ces trois questions, vous allez consommer beaucoup moins", promet la chroniqueuse de Bienfait pour vous.