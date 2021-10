Pour Bertrand Piccard, l'écologie a autant besoin de lui que de Greta Thunberg

INTERVIEW

Utiliser les énergies renouvelables comme le solaire et le vent, ne pas miser sur le nucléaire pour l'avenir...Dans son livre Réaliste. Soyons logiques autant qu'écologiques paru ce mercredi, le président de la fondation Solar Impulse, Bertrand Piccard, livre ses solutions pour aller vers la transition énergétique et défend une approche "réaliste" de l'écologie. Invité de Sonia Mabrouk, il a déploré que certaines personnalités utilisent la culpabilité pour traiter de ces problématiques.

"Je pense que ces gens-là ont raison sur le plan philosophique mais pas sur le plan psychologique. Ils ne se sont pas suffisamment adaptés et ont le désir d'attaquer l'industrie plutôt que de la forcer à évoluer", a-t-il jugé.

"Faire peur mais apporter des solutions"

Questionné sur Greta Thunberg, il a estimé que l'écologie avait autant besoin de personnalités comme elle que comme lui. "Quand Greta Thunberg passe avant moi dans les conférences pour l'ONU, ça choque tout le monde et ça provoque la panique. Et quand j'arrive et que j'explique que nous avons trouvé avec ma fondation 1.300 solutions rentables, on m'écoute beaucoup plus justement parce que les gens ont été choqués", a-t-il affirmé.

Selon lui, il faut "faire peur" à condition "d'apporter des solutions". "Si on ne montre pas les solutions, on n'obtient pas de résultats à simplement faire paniquer les gens. Il faut les deux", a estimé Bertrand Piccard. Sa fondation Solar Impulse propose en effet de miser sur le solaire et le vent pour produire de l'électricité, qu'elle juge beaucoup moins onéreux que le nucléaire, le pétrole, le gaz ou le charbon.