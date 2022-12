Durabilité des produits : un nouveau site internet pour s'y retrouver

À l’approche des fêtes de Noël, c’est la ruée dans les magasins d’électroménagers, pour offrir un smartphone ou un grille-pain tendance. Mais, dans un contexte d’inflation et de crise écologique, le produit qui dure a la cote. L’association indépendante HOP, Halte à l’Obsolescence Programmée, agréée par l’État en tant qu’"association de protection de l’environnement", vient de mettre au point un guide pratique en ligne appelé produitsdurables.fr. L’objectif : délivrer aux consommateurs un maximum de conseils pour acheter du solide et faire durer un objet dans le temps.

Choisir une cuve en inox pour un lave-linge et un ramasse-miette pour un grille-pain

Le site est ainsi divisé en quatre rubriques : acheter, faire durer, réparer et offrir une seconde vie. Et, dans chacune de ces rubriques, l’internaute peut sélectionner un filtre pour chaque produit : lave linge, ordinateur, imprimante ou même vêtements…

Dans la section "ordinateur", on comprend que s’intéresser à la mémoire de l’appareil est très important pour qu’il dure un certain temps, même si on l’utilise peu fréquemment. Dans la section lave-linge, on peut par ailleurs lire que les cuves en inox sont plus résistantes que celles en plastique. Enfin, pour un grille-pain, il faut choisir un design facile à nettoyer, avec un ramasse-miettes lavé régulièrement, pour limiter le risque de casse.

Faire attention aux critères qui limitent les possibilités de réparation peu coûteuse

"Sur le lave linge, on peut également regarder s'il n'y a pas trop de fonctions électroniques, parce que c'est l’une des choses qui va davantage tomber en panne et qui va être chère à réparer", complète Laetitia Vasseur, déléguée générale et cofondatrice de l’association Halte Obsolescence Programmée (HOP).

"Il y a aussi beaucoup de pannes qui sont dues à un manque d'entretien, donc pensez à faire régulièrement un cycle à vide à 90 degrés, ou à 60 degrés, avec une petite tasse de vinaigre blanc", ajoute-t-elle.

La fabrication d’un produit émet plus de CO2 que sa destruction en fin de vie

Tous ces conseils sont listés sur le site dans l’objectif d’inciter les consommateurs à acheter moins fréquemment. "Quand on fabrique un produit, on émet du CO2", reprend Laetitia Vasseur. "Mais il n'y a pas que ça : on détruit aussi les sols, on pollue énormément…", déplore-t-elle. "On pense souvent aux déchets mais finalement, l'impact le plus grand, c'est au moment de la fabrication de l’objet".

À terme, le site affichera également une carte de réparateurs d’électroménagers agréés, qui se situeront autour de chez vous.