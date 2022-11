Qu'est-ce que le compost, obligatoire dans chaque foyer à partir du 1er janvier 2024 ?

L'Anses tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié ce mardi matin, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation et de l'environnement alerte sur les sacs plastiques à usage unique dit "biodégradables" ou "compostables". Ils ne doivent pas finir dans votre compost car certains composants de ces sacs ne se dégradent pas et doivent mieux être jetés dans la poubelle jaune. Une règle importante puisqu'à partir du 1er janvier 2024, chaque foyer devra être équipé d'un composteur, même si vous n'avez pas de jardin, et toutes les collectivités devront assurer sa collecte.

Qu'est-ce que le compost ?

Quand une plante pousse, elle capte les nutriments du sol et quand elle meurt, elle rend à la terre ces nutriments. Et ce qui est rendu, c’est le compost, issu des fleurs, des arbres, mais aussi des aliments que l’on mange. Mais pour que ce compost contienne de bons nutriments, il faut respecter des règles. Regrouper les déchets verts dans un bac, à l’air libre, dans un lieu ni trop sec ni trop humide sinon, les micro-organismes ne pourront pas faire leur travail de transformation.

Il est possible de faire du compost dans son jardin pour le reverser sur ses plantations ou bien on peut le faire traiter de façon industrielle. Il existe des systèmes de collecte et cela sert ensuite aux jardins publics ou aux agriculteurs. Le bénéfice : un engrais non chimique et économique qui évite par la même occasion aux déchets organiques d’être incinérés et de produire du CO2.