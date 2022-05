Du 9 au 13 mai, Christophe Hondelatte raconte l’année 1968

Tout au long de la semaine du 9 mai, Christophe Hondelatte raconte l’année 1968 en s’appuyant sur les archives d’Europe 1. Cette année-là, on dit encore Europe n°1, Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot la jouent Bonnie and Clyde, Martin Luther King est assassiné, la ménagère découvre le lave-vaisselle et Youri Gagarine meurt dans un accident d’avion.

Mardi 10 mai, l’émission sera consacrée aux évènements de mai 1968, et Christophe Hondelatte racontera comment Europe n°1 a suivi les prémisses de la contestation étudiante. Dès le premier pavé jeté Europe n°1 écrit l’histoire en direct, au cœur des évènements du quartier latin… ce qui lui vaudra le surnom de « Radio Barricades ».

