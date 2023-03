Drogue : de la cocaïne débarque sur les plages du Cotentin

Le 1er mars dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dressait le bilan de saisie de drogues pour 2022. 157 tonnes, un niveau historique, dont 28 tonnes de cocaïne. Le gouvernement a indiqué vouloir faire de la lutte contre ce fléau, une priorité. C'est dans ce contexte que, depuis une dizaine de jours, les promeneurs des côtes normandes font d'étonnantes découvertes. Des ballots de drogues s'échouent sur les plages, emballés dans des paquets hermétiquement fermés, pour certains fixés à des gilets de sauvetage. Une enquête est en cours, mais l'origine de cette drogue est encore inconnue.

Deux tonnes de drogue

C'est un mystère. Si la provenance de ces quantités de cocaïne échouées sur les plages du Cotentin n'est toujours pas connue, deux tonnes de drogue ont déjà été récupérées. Plusieurs raisons peuvent expliquer leur présence selon Alain Bauer, professeur de criminologie au Centre national des arts et métiers. "Une tempête, un événement, l'approche d'un navire de garde-côtes ou une intervention de service public amènent en général les trafiquants à se débarrasser des ballots en espérant éventuellement les récupérer plus tard. C'est d'ailleurs pour cela qu'en général, ils flottent et ne coulent pas", affirme-t-il.

Une valeur marchande de plus de 150 millions d'euros

Cette drogue représente une valeur marchande de plus de 150 millions d'euros. Les gendarmes ont déployé un important dispositif de surveillance. Des hélicoptères survolent la zone et des CRS sont venus en renfort. L'objectif est d'éviter la venue de curieux ou de réseaux de trafiquants attirés par cette marchandise à portée de main. Déjà, des individus cagoulés ont été aperçus la nuit sur les plages normandes. Les autorités préviennent que cette poudre est beaucoup plus concentrée que celle disponible sur le marché et donc bien plus dangereuse.