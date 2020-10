D'où vient l'expression "avoir un polichinelle dans le tiroir" ?

Stéphane Bern propose chaque jour, dans Historiquement vôtre avec Matthieu Noël, de partir à la découverte de ces expressions que l'on utilise au quotidien sans forcément connaître leur origine. Mardi, il nous raconte les racines de l’expression imagée "avoir un polichinelle dans le tiroir", utilisée pour désigner une grossesse.

"Dans le film culte Le père Noël est une ordure, Marie-Anne Chazel, alias Zézette, s'exclame 'Moi c'est un polichinelle que j'ai dans le tiroir'. Une expression étonnante : qu'est ce qu'une marionnette vient faire là-dedans ? L'explication vient d'Italie. Polichinelle vient d'un personnage bien connu dans la Comedia dell'Arte, Pulcinella. Un dérivé de pulcino, qui signifie poussin. Avoir un polichinelle dans le tiroir, c'est avoir un poussin, donc un bébé.

"Une brioche dans le four", "un moussaillon dans la cale"

Il y a mille façons d'annoncer un heureux événement. On connait 'avoir des espérances', 'être en cloque', 'avoir la maladie de neuf mois' ou encore 'avoir une brioche dans le four', expression venue d'Angleterre. En Belgique, on dit 'avoir son biscuit'. Mais une de mes expressions préférées vient du chanteur Pierre Perret.

Je le cite : 'la seule fois que je n'ai pas démâté, au terme d'un assaut final, la mignonne fatalement fut lestée, d'un petit moussaillon dans la cale'. Avoir un moussaillon dans la cale, c'est magnifique, non ?"