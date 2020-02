Disparition de Vanille : pourquoi l’alerte enlèvement a-t-elle été déclenchée si tard ?

La disparition vendredi de la petite Vanille, 1 an, s’est terminée de manière tragique. La fillette a été retrouvée morte dimanche dans une benne à vêtement du centre-ville d’Angers. Sa mère a avoué l'avoir étouffée. L’alerte enlèvement avait été déclenchée samedi soir, transmise aux médias vers 22h40, plus de 24 heures après la disparition, un délai particulièrement long dans ce genre d’affaire. Les magistrats d’Angers se sont expliqués dès dimanche lors de leur premier point presse, pointant un contexte familial particulier.

L’enfant était placée depuis sa naissance, mais la mère disposait d’un droit de visite régulier qui s’était toujours bien passé, précise Catherine Vandier, substitut au parquet général d’Angers, au micro d'Europe 1. "Au moment où l’enfant n’est pas remis, ce n’est pas encore inquiétant. Peut-être que la mère a du retard, qu’elle a oublié, ou qu’elle est chez quelqu’un."

"On étudie toutes les pistes, et on ne trouve pas l'enfant"

Alors que le délai s’allonge, les personnes chargées de récupérées la fillette se manifestent. L’aide sociale à l’enfance (ASE) entament leurs propres recherches au niveau local, sans succès. "Une fois que les forces de l’ordre sont alertées, on étudie toutes les pistes. L’environnement de la maman, son histoire, on vérifie les pistes de ses proches, on leur téléphone, on va vérifier chez eux. Et on ne trouve pas cette enfant", poursuit Catherine Vandier.

En revanche, les policiers retrouvent des écrits inquiétants, qui rappellent les penchants suicidaires de la mère, très fragile. Les inquiétudes justifient alors l’alerte qui doit encore être rédigée et envoyée aux médias. Suspectée d'emblée, la mère a été localisée quelques heures plus tard dans un hôtel de Nantes. Dans le cas de Vanille, lancer l'alerte plus tôt n'aurait pas pu changer les choses. La fillette est morte vendredi en début d'après-midi, avant l'heure où sa mère était censée la déposer à l'ASE.