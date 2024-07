Discriminés au bac parce que juifs ? Une députée Renaissance veut «sanctionner avec la plus grande sévérité» si les faits sont avérés

Des élèves d'un lycée juif parisien ont-ils été victimes de discrimination en raison de leur religion lors du grand oral du baccalauréat ? Des accusations ont, en tout cas, été formulées en ce sens et ont poussé la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, à demander l'ouverture d'une enquête administrative. Sur Europe 1, au micro d'Eliot Deval, Astrid Panosyan-Bouvet, députée Renaissance de Paris, appelle dans un premier temps à "laisser l'enquête" se dérouler. "S'il devait y avoir discrimination basée sur l'origine juive des élèves et la provenance du lycée, ce serait quelque chose d'extrêmement grave et qu'il faudrait sanctionner avec la plus grande sévérité parce qu'on touche à l'égalité devant le bac qui est une institution nationale", a-t-elle ajouté.