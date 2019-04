Dijon : trois jeunes interpellés après la destruction d'une porte de la préfecture

Trois jeunes dont un mineur ont été interpellés samedi soir à Dijon alors qu'ils tentaient de pénétrer dans la préfecture après en avoir détruit une des portes. "Hier soir (samedi), vers 22h40, les bâtiments de la préfecture ont à nouveau fait l'objet d'une attaque", indique cette dernière dans un communiqué, rappelant que voici une semaine le bâtiment avait déjà été la cible de jets de "plusieurs cocktails Molotov" dans la nuit.

"Quelques antécédents" judiciaires

Une "double-porte vitrée" de la préfecture a été brisée mais "sans que les auteurs de cette attaque ne soient parvenus à entrer dans le bâtiment protégé par un rideau de fer", précise-t-elle. "Grâce à l'action rapide des forces de l'ordre et au témoignage de passants", les trois jeunes ont été appréhendés peu après les faits et placés en garde à vue. Deux d'entre-eux, âgés de 17 ans et de 19 ans, sont inconnus des services de police alors que le plus âgé, 21 ans, accuse "quelques antécédents" judiciaires mineurs pour des faits commis "sur le temps de sa minorité", a précisé la vice-procureure de Dijon, Claire Martineau.

⭕️ #Dijon : la préfecture de Côte-d'Or à nouveau la cible d'une "attaque"https://t.co/bLPOVK9xwEpic.twitter.com/QGDAm2e6Tg — Le Bien Public ️ (@Lebienpublic) 7 avril 2019

Visés par une enquête ouverte pour "dégradations en réunion sur biens d'utilité publique", ils devaient être présentés au parquet dans la journée, selon la magistrate. Dijon a connu samedi une nouvelle journée de tensions à l'occasion de l'acte 21 des "gilets jaunes" qui ont été quelques centaines à défiler dans le centre. Selon la préfecture, "des billes d'acier" ont été tirées sur les forces de l'ordre et des "projectiles" lancés sur un tramway. Sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à l'issue de la manifestation, selon le parquet.