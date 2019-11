Deuxième personne disparue dans le Var : "On met tout en oeuvre pour la retrouver"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Une deuxième personne est portée disparue samedi dans le Var, après les inondations importantes causées dans le département placé en vigilance rouge par Météo-France. Alors qu'un homme de 77 ans a été recherché toute la journée près des cours d'eau à Saint-Antonin-du-Var, une personne est tombée à l'eau après l'accident d'une embarcation de sauvetage à Muy. Au micro d'Europe 1, le capitaine Peter Jones, patron de la caserne de pompiers du Muy, assure que les recherches vont continuer dans la nuit. "On met tout en oeuvre pour retrouver" le disparu, indique-t-il.

Ce civil a disparu après avoir subi l'accident d'une embarcation de sauvetage qui a chaviré samedi soir. Les trois pompiers à bord et les trois civils qu'ils transportaient sont tous tombés à l'eau, et un des civils n'a pas été retrouvé. "Lorsqu'ils procédaient au sauvetage et à la récupération de trois personnes, leur embarcation a chaviré", confirme Peter Jones à Europe 1. "Ils intervenaient dans des conditions extrêmement difficiles avec le courant, des obstacles et des objets emportés par le courant", dit-il encore, décrivant une opération "d'une extrême délicatesse et qui comporte des risques".

"Le niveau de l'eau continue de monter"

La personne a-t-elle été emportée par le courant ? "C'est très possible", indique Peter Jones, "mais on met tout en oeuvre pour tenter de la retrouver".

Les recherches vont ainsi continuer dans la nuit, alors même que la pluie ne cesse de tomber, que "le niveau de l'eau continue de monter et que de nombreux obstacles et objets sont emportés par le courant". Pour Peter Jones, "tout cela rend les opérations difficiles, mais on continue".