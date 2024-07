Deux ans après les grands incendies en Gironde, le traumatisme encore présent chez les habitants

Dans les secteurs qui ont été touchés par les incendies monstrueux en Gironde durant l’été 2022, il y a des souvenirs douloureux qui ne s’effacent pas, qui ont marqué les mémoires et conditionné les habitants. Beaucoup restent sur le qui-vive et sont plus attentifs aux risques de feux de forêt qu’auparavant.

Adultes comme enfants encore traumatisés par les incendies

"On a vu le ciel devenir orange, rose, rouge. Heureusement, les pompiers ont réussi à détourner le feu et donc il est parti de chaque côté de notre village." Deux ans après, les images du feu cernant son village d'Origne, dans le sud de la Gironde, et l'évacuation en quelques minutes, restent gravés dans la mémoire de Marlène. "Avec l'automne qui a suivi et les premiers feux de cheminée, ma petite a fait une crise de nerf dans ma voiture parce qu'elle sentait l'odeur. Il a fallu la calmer, lui expliquer que c'étaient juste les gens qui faisaient brûler du bois pour se chauffer", raconte-t-elle.

"On a toujours une valise prête avec les principaux papiers, les doubles des pièces d'identité par exemple, les papiers d'assurance...", poursuit Marlène. Guilhem, qui venait d'être papa, a dû lui aussi quitter précipitamment sa maison en juillet 2022. "Aujourd'hui, quand on a un voisin qui fait un barbecue, on est tout de suite un peu plus attentif", confie-t-il.

Sans oublier le paysage qui n'est plus le même devant la maison de Philippe, retraité. "C'était chargé de pins. Il y avait des pins partout. Aujourd'hui, il n'y a plus que la fougère", regrette-t-il. Des habitants qui saluent aussi à chaque fois le travail des pompiers qui ont sauvé leur maison des flammes.