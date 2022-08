Deux ans après la tempête Alex, les touristes sont de retour dans la vallée de la Roya

Tout le monde se souvient de cet automne 2020 et des paysages de désolation dans la vallée de la Roya. On n'avait pas vu tant d'infrastructures détruites depuis la Seconde Guerre mondiale. Brique par brique, il a fallu reconstruire. Et avec l'aide des touristes qui reviennent, la vallée semble reprendre vie cette année. "Imaginez la détresse et ce que les gens ont dû supporter pendant tous ces mois. En plus, on essaye de faire fonctionner l'économie. Ça ne peut être qu'un plus pour les gens qui habitent ici", explique une Lilloise, en vacances dans la vallée de la Roya.

De nouveaux commerces pour faire revivre la vallée

Comme elle, les touristes sont revenus nombreux cet été en empruntant le train des merveilles ou la route rendue à nouveau praticable après des mois de travaux. "Maintenant, on circule très bien. Vous descendez sur Nice en 1h30", rappelle Carole Tosello, de l'office de tourisme de Tende. "Il n'y avait plus de visiteurs, plus de moyens d'accès, c'était de la survie. Maintenant, tout est rouvert, dont l'officine de pharmacie et deux autres commerces d'alimentation. On a même une céramiste qui a quitté les Yvelines pour venir s'installer."

Amoureux de la vallée, deux jeunes frères et leur compagne ont décidé de s'installer à l'année, d'ouvrir une épicerie. "On est revenus en vacances un an après la catastrophe. Et ça nous a choqué de voir qu'il n'y avait plus aucune activité, plus rien. On a décidé de faire quelque chose pour le bien de tout le monde", sourient-ils.

Christophe est un enfant du pays, il tient un bar à Tende et vient d'investir dans un nouveau commerce. "J'ai ouvert un snack dans le village où on fait des glaces et des crêpes. Cela permet de faire revivre un peu notre village", souligne-t-il. Reste un point noir. L'accès est toujours difficile avec l'Italie voisine. Pourtant, cette liaison est essentielle pour la vallée.