«Des seaux d'eau, des seaux de boue...», dans le Pas-de-Calais, place au nettoyage après les inondations

Céline a trop entendu ce bruit ce vendredi. Celui du raclot sur le sol de la maison de sa mère. Les deux femmes, qui ont subi de plein fouet les inondations dans le Pas-de-Calais, ont nettoyé les dégâts durant neuf heures, sans pause. "C'est un travail monstre. On est affairé à bouger, à nettoyer, on a l'impression que l'on fait que ça", dit Céline.

"Je ne peux pas vous faire rentrer, c'est trop sale"

"Des seaux d'eau, des seaux de boue, des seaux d'eau... Et encore, ce n'est pas fini. Quand j'ai vu dans quel état était la maison... Ça fait plusieurs nuits qu'on dort très mal. Devant la maison de sa voisine Thérèse, des cartons de livres détruits s'entassent près des poubelles que l'eau n'avait pourtant pas dépassées lors des crues du mois de novembre.

"Ça s'était arrêté à la marche. Mais, cette fois-ci, c'est vraiment trop monté. J'ai été cherché des bassins et des sceaux et on trie tout ce qu'il y a à jeter, tout ce qui a pris l'eau et qu'on ne peut pas récupérer. Je ne peux pas vous faire rentrer, c'est trop sale", lâche la sexagénaire, la gorge nouée. Sans compter la forte odeur d'humidité, imprégnée dans les moquettes. Seules notes positives pour ces sinistrés : la levée de la vigilance rouge ce vendredi et la décrue qui semble s'amorcer.