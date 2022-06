Des plages normandes frappées par une tempête meurtrière, des incendies dans le Sud

La France retrouve de l'air ce dimanche après un épisode caniculaire particulièrement intense ce samedi avec des pics à 43 degrés dans le Sud-Ouest. Mais cette journée de samedi a également été marquée par de violentes tempêtes sur les côtes normandes.

Le bilan fait état d'un mort et de trois blessés légers évacués à l'hôpital. En quelques minutes, tout a basculé sur une partie des côtes de la Manche et les rayons du soleil ont laissé place à de puissantes rafales de vent frôlant les 100 km/h. Le ciel s'est assombri plongeant les plages de sables fins dans l'obscurité pendant près de 25 minutes. Tables, parasols et chaises ont été balayés par le souffle et le mobilier a été projeté sur des dizaines de mètres. Plus d'une soixantaine d'opérations de secours ont été menées pendant la nuit...

Le Sud touché par les flammes

Dans le sud, les pompiers sont mobilisés pour éteindre les incendies qui se multiplient, comme sur la base militaire de Canjuers dans le Var où 600 hectares sont partis en fumée. Depuis 24 heures, 280 pompiers combattent les flammes comme l'explique le capitaine Stéphane Nepper : "Le feu ne progresse plus notamment sur le secteur avant. Les actions combinées des moyens terrestres et aériens hier ont permis de limiter la progression de ce côté-là. Et toutes la nuit, les équipes se sont mobilisées pour traiter au maximum les lisières sur les flancs droits et gauches pour éviter les reprises au cours de la nuit car le vent revient sur le secteur et l'hygrométrie (le taux d'humidité, NDLR) est très basse aujourd'hui. Cela créé des conditions favorables à la reprise d'incendies"

En Aveyron également, les pompiers ont mis fin à un incendie qui a ravagé plus de 430 hectares. Les flammes s'étaient déclarées dès vendredi dans cette commune, à une quinzaine de kilomètres de Millau.