«Nous sommes très inquiets», avec la canicule, le risque des feux de forêt

Le vent, les températures élevées. Deux ingrédients qui favorisent grandement l'apparition de feux de forêt. Les pompiers sont en état d'alerte et par endroits, les chemins forestiers sont interdits au public. Au micro de Thierry Dagiral, dans Europe midi week-end, Bruno Lafont, maire de Biganos en Gironde et président des forestiers d'Aquitaine, appelle à la prudence, particulièrement dans son département, très exposé aux risques d'incendies.

"Nous sommes les départements en France où il y a le plus grand nombre de départs de feux, devant les Bouches-du-Rhône. Nous réussissons (à les limiter), par notre aménagement et par les conditions géographiques car nous n'avons pas les mêmes dimensions que dans le Sud-Est de la France, donc c'est plus facile. Mais nous sommes très inquiets, très très inquiets", confie-t-il.

Ne surtout pas jeter son mégot de cigarette en forêt

Pour prévenir le risque, la mairie de Biganos a dû prendre des dispositions particulières. "Il n'y a plus de travaux forestiers l'après-midi. Les circulation sur les pistes forestières sont interdites, [...] On veut absolument que l'homme ne soit pas en forêt", insiste l'édile qui décrit des forêts durement touchées par cette vague de chaleur. "Ça devient catastrophique puisque nous sommes presque avec une situation qui correspond à celle de septembre, c'est-à-dire que les prés ne sont plus verts. Ils deviennent comme des paillassons, ils sont tous brûlés. Donc c'est très inquiétant".

Il existe toutefois des règles de base à respecter pour ne pas déclencher l'irréparable. Bruno Lafont a rappelé la plus importante d'entre-elles ce samedi sur Europe 1. "Il faut surtout ne pas fumer et ne pas jeter son mégot. Les Canadiens disent que c'est une arme à feu et le disent très bien. [...] Surtout, surtout, n'allez pas vous promener en forêt ces temps-ci. Allez ailleurs", a-t-il enjoint. Un message on ne peut plus clair.