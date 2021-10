"Des moments uniques" : après 107 jours, il raconte sa traversée de l'Atlantique à la rame

C'est un exploit qu'il peut savourer. Guirec Soudée a accompli la traversée de l'océan Atlantique à la rame après 107 jours d'aventure. Parti de la côte est des États-Unis le 15 juin dernier, le Breton de 29 ans a été accueilli en héros à Brest vendredi où il a raconté son expédition et toutes les mésaventures qu'il a connues à des centaines de spectateurs massés le long des pontons, dans le port de la ville. Sur une embarcation de 8 mètres de long, le navigateur explique qu'il a vécu tout ce que l'on peut imaginer, entre tempête, mer déchaînée, et retournement de l'embarcation.

⛵ Après 107 jours en mer à #traverser l'#Atlantique Nord à la rame, Guirec Soudée Adventure est arrivé au #port de #Brest cet après-midi ! pic.twitter.com/2JzoSdPnqi — Brest.fr (@BrestFr) October 1, 2021

"Des journées de 20 heures à la rame"

Guirec Soudée souligne d'abord que le début de son aventure était déjà compliqué. "J'ai commencé par deux semaines de courants contraires où je devais enchaîner parfois des journées de 20 heures, 18 heures de rame", affirme-t-il au micro d'Europe 1, avant qu'un premier danger ne survienne : "J'étais vraiment épuisé, et trois jours après, le bateau s'est retourné". Le navigateur n'était pas au bout de ses peines.

"Début septembre, j'étais à 380 milles de l'île d'Ouessant, en Bretagne, et je me suis retrouvé avec des vents contraires. J'ai mis 24 jours à revenir sur mon point GPS", ajoute Guirec Soudée. Le plus dur est alors arrivé pour le Breton, qui a eu tout le mal du monde à reprendre sa marche en avant. "Durant quatre jours, j'ai tourné en rond sur plus de 1.000 km. Je ne savais pas quand ça allait finir, et là, c'est dur", confie le Breton.

"Des moments uniques"

Mais malgré les difficultés, le navigateur garde de très bons souvenirs de son expédition sur l'océan Atlantique. "J'ai vécu des moments uniques : j'ai rencontré des orques, j'ai eu des baleines sur mon bateau, vu des tortues dans tous les sens, des centaines de dauphins... Ça, c'était vraiment fort", sourit le héros, qui remercie les personnes présentes à son arrivée à Brest : "C'était vraiment important pour moi d'arriver en Bretagne et j'ai eu un accueil digne des Bretons", savoure le navigateur.