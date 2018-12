Des enquêteurs ouvrent un site internet pour retrouver les propriétaires de bijoux volés

Bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs… Des centaines et des centaines de bijoux, la plupart en or, y sont exposés, méticuleusement classés par catégories, photographiés et répertoriés. Pourtant, ce site internet n'est pas celui d'une joaillerie. Il a été mis en ligne par des enquêteurs du Rhône, après le démantèlement d'un gang de voleurs. Objectif : retrouver les propriétaires légitimes des nombreux bijoux retrouvés. Le site peut être consulté par les familles des victimes. Ces dernières remplissent un formulaire en ligne pour récupérer, justificatifs à l'appui, d’éventuels biens dérobés.

Les victimes étaient des personnes âgées. Une démarche rare que le juge et les enquêteurs ont dû mettre en place après avoir découvert ce trésor en perquisition. Policiers et gendarmes ont travaillé main dans la main pour démanteler ce gang de faux plombiers ou de faux policiers qui ont écumé toute la France. De Thonon à Toulouse, en passant par Mulhouse, ils usaient d'une combine vieille comme le monde mais redoutablement efficace en ne s'en prenant qu'à des personnes très âgées, parfois centenaires. Prétextant une intervention quelconque, ils en profitaient pour dévaliser discrètement les lieux.

Centaines de milliers d'euros. Au total, le préjudice subi s'établit à des centaines de milliers d'euros. Mais avec ce site internet, certaines victimes vont peut-être pouvoir récupérer des bijoux de famille à forte valeur sentimentale, et ainsi amoindrir le traumatisme de s'être fait voler à domicile.