Des champignons mangeurs de plastique ? Une découverte capitale pour l'avenir du recyclage

Adieu le plastique grâce à des champignons ? C'est l'espoir mis en avant par une étude publiée par des chercheurs chinois, qui ont repéré des bactéries et des champignons mangeurs de plastique. Plus précisément, il s'agit de micro-organismes dotés de sortes de petits ciseaux qui découpent les polymères en minuscules morceaux, à l'image d'un collier de perles qui se défait. Résultat : des microbilles recyclables à l'infini.

Ne pas miser que sur le recyclage

L'étude suggère que tous les plastiques, même les plus durs, pourraient être dégradés de cette façon grâce aux champignons découverts. "Les propriétés qu'a un champignon pour attaquer une plante sont très utiles pour ensuite venir attaquer le plastique. Car la chimie à laquelle on fait face est très similaire", explique Bastien Bissaro, chercheur en biotechnologie à l'Inra. Une révolution, même si ce n'est pas la seule action à mener contre la pollution plastique.

"Ces plastiques durs ce sont en fait les plastiques majoritaires et ça se chiffre en centaines de millions de tonnes de production par an. On doit en recycler moins de 10 %. Mais très clairement, on ne peut pas juste miser sur des solutions qui ne seront que du recyclage. Il faut le recyclage et une utilisation plus raisonnée des matières plastiques", alerte le scientifique. En France, une usine spécialisée dans ce type de dégradation pour certains plastiques devrait voir le jour d'ici deux ans.