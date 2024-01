Des centaines de véhicules bloqués mercredi sur l'A75 après un accident dû à la neige

"Plusieurs centaines" de véhicules ont été temporairement bloqués mercredi soir sur l'A75 dans le Puy-de-Dôme, après qu'un poids-lourd a glissé en travers de la route en raison de la neige, a-t-on appris jeudi auprès de la préfecture. L'incident "s'est produit vers 20H30 à hauteur de la commune de Saint-Germain-Lembron, dans le sens sud-nord causant un bouchon de quatre kilomètres. Avant 23H00, la situation a été rétablie", a-t-elle précisé, ajoutant qu'une déviation avait été immédiatement mise en place.

"On est vraiment sur un comportement inadapté du chauffeur du poids-lourd (...) qui a essayé de gravir une pente qu'il n'aurait pas dû, en sachant que l'ensemble des autres chauffeurs s'étaient arrêtés sur l'aire de Saint-Germain-Lembron en amont, soit sur la bande d'arrêt d'urgence", a-t-on ajouté de même source. 35 camions, qui s'étaient garés sur la bande d'arrêt d'urgence en attendant le déblocage de la situation, ont été remis en route "au fil de l'eau", avec des "saleuses pour ouvrir la route".

Restriction de circulation pour les poids-lourds sur l'A75

Toujours selon la préfecture, 10 à 15 cm de neige étaient tombés sur cette partie de l'autoroute au plus fort de la journée. La restriction de circulation sur l'A75 pour les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes a été mise en place vers 21H30. Un point sur son maintien ou sa levée sera fait "dans la journée". Celle appliquée dès 18H00 sur une portion de l'autoroute A89 reliant Bordeaux à Lyon via Clermont-Ferrand, en raison de la neige toujours, a été levée dans la nuit de mercredi à jeudi.

Sur l'ensemble du département, le bilan au niveau des interventions des pompiers a "été relativement limité" avec neuf sorties en lien avec la neige, "uniquement de la tôle froissée et "cinq blessés très légers", selon la même source.

Le temps sera marqué jeudi par un épisode neigeux le matin sur une partie de l'Occitanie, et sera plutôt bien ensoleillé au nord, selon les prévisions de Météo-France. Six départements seront placés en vigilance orange neige-verglas : l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, l'Hérault, la Lozère et le Tarn. Une vigilance orange crues est maintenue sur le Pas-de-Calais.