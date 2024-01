Fin de la vigilance orange "neige-verglas" de la Normandie à l'ouest de l'Île-de-France

Alors que des températures ressenties, comprises entre -5°C et -10°C, devraient être observées dans la journée sur un vaste tiers nord-est du pays, la vigilance orange "neige-verglas" concernant sept départements de la Normandie à l'ouest de l'Île-de-France a été levée mercredi, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin. Les précipitations neigeuses se sont arrêtées sur les départements en vigilance orange : la Manche, le Calvados, l’Orne, l’Eure, l'Eure-et-Loir, les Yvelines et l’Essonne, hormis sur le nord de l'Eure et localement sur l'est du Calvados.

Le Pas-de-Calais maintenu en vigilance orange

À 9h locales, 6 cm de neige ont été observés à Chartres, 6 cm à Flers, 3 cm à Caen, 1 à 2 cm à Évreux et à Alençon, localement jusqu'à 10 cm, a indiqué Météo-France. Sur la Lozère et le Cantal, des chutes de neige parfois significatives pourront se produire dans la journée. Météo-France a par ailleurs maintenu le Pas-de-Calais en vigilance orange pour crues mais l'a levée pour le département du Nord.

Et pour cause, dans l'après-midi de ce mercredi, les précipitations devraient également gagner la région occitane, avec un risque de neige pour Aurillac et Tarbes. "En fin de journée et la nuit suivante, le risque neigeux peut concerner les plaines de l'Aude, le Tarn, l'Aveyron et l'est toulousain", a détaillé l'agence météorologique. Concernant les températures, les maximales sont comprises entre 0°C et 3°C sur la moitié nord de la France, sans dégel sur le Nord-Pas-de-Calais, entre 3°C et 6°C au sud et entre 8°C et 13°C près de la Méditerranée.