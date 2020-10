Des vibrations dans son appartement l’empêchent de vivre normalement : "C'est une torture"

TÉMOIGNAGE

Cela fait un mois que Yohann entend des bruits incessants et sent des vibrations dans son appartement. Ces vrombissements sont d’autant plus perceptibles la nuit, ce qui l’empêche de dormir. Confronté à l’inaction de son bailleur, Yohann est sur le point de l’assigner. Ils avaient déjà été en procès en raison de la mauvaise isolation de l’immeuble. Au micro d’Olivier Delacroix, sur "La Libre antenne" d’Europe 1, Yohann dit vouloir effectuer ces démarches judiciaires pour son bien, mais aussi celui de ses voisins.

"Depuis octobre 2013, je loue un appartement HLM. Très vite, j'ai constaté qu'il y avait des différences de température entre les pièces. Un jour, je suis tombé malade et j'ai dû me mettre en arrêt . J'en ai eu marre d'avoir froid, donc j'ai fait venir un expert chez moi. Il a constaté un problème d'isolation. J'ai fait venir un autre expert qui a constaté exactement la même chose. Je suis ensuite allé consulter un avocat. J’ai mené l’affaire devant la justice.

Depuis le début du mois de septembre, je suis chez moi en permanence parce que j'ai arrêté une mission en intérim. J'ai constaté qu’il y avait un bruit, un vrombissement et des vibrations, qui semblent venir du haut de l'immeuble. C'est catastrophique. J'ai fait venir quelqu'un de l'office HLM. Il n'a rien constaté. Aujourd’hui, j’ai reçu un courrier recommandé indiquant qu’il n'y avait rien et que le bailleur avait interrogé des voisins qui n’ont rien entendu.

" Je sens que le sol vibre "

J’entends ce bruit à longueur de journée et encore plus la nuit. Ça semble venir d'au-dessus. Ça fait comme des vibrations. Quand je suis assis sur une chaise, je sens que le sol vibre et quand je suis dans mon lit, je sens que ça vibre aussi. C’est un bruit rémanent qui va et vient. D’un seul coup, j’entends un bruit, puis je n’entends plus rien et ça reprend. Je dors très mal. Ce bruit me tape sur le système.

Pour l'instant, je n'ai pas fait venir d’expert pour le vrombissement. Ça ne va pas tarder parce que c'est infernal. Le bailleur a coupé la ventilation qui est sur le toit, mais le problème est toujours là. J'en ai tellement marre que j’ai mis en demeure mon bailleur. Je présenterai le rapport de l’expert au bailleur. S’il ne fait rien, je lui fais un procès. Il faut que je me libère de ce bruit parce que c'est une vraie torture.

Le bailleur est très doué pour faire semblant de faire les choses. Il réagit à la menace d’un procès. Récemment, nous étions en procès parce que l'immeuble n'est pas suffisamment isolé. Il a perdu en première instance et a été condamné à me verser 1.000 euros pour trouble de jouissance et 400 euros en vertu de l’article 700. J’ai fait appel parce que j'ai dépensé beaucoup d’argent en frais d’avocat et de procédure. Courant octobre, l'affaire passe devant la cour d'appel.

Je suis intolérant à l'injustice. Ça ne devrait pas arriver normalement. Je paye un loyer pour être logé correctement. C'est même inscrit dans la loi. Là, ce n’est pas le cas. C'est se moquer du monde. C'est un bailleur privé. Je ne fais pas ça uniquement pour moi. Il n'y a pas que moi dans l'immeuble. Indirectement, je fais aussi ça pour que mes voisins aient un meilleur cadre de vie."