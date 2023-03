Dérives sectaires : «On devait obéissance au berger», raconte Agathe, victime d'une secte

TÉMOIGNAGE

Ce vendredi s'achevaient les premières assises nationales sur les dérives sectaires. L'objectif était d'établir une feuille de route "pluriannuelle" pour lutter contre ces phénomènes de plus en plus fréquents. Car entre 2015 et 2021, le nombre de signalements de dérives sectaires reçus a augmenté de près de 50%, faisant aussi doubler le nombre de victimes. Agathe en fait partie. À l'âge de 22 ans, elle découvre une thérapie "psycho-spirituelle", une fausse méthode de psychologie, qui l'entraîne très vite dans une communauté religieuse à dérive sectaire.

Isolement et diabolisation de l'entourage

"Les entretiens duraient deux heures et très rapidement c'est parti en diabolisation : mes parents étaient le diable, etc. Et elles m'ont très vite dit qu'il fallait que j'aille dans la communauté parce qu'il n'y avait que là que Dieu pouvait me guérir", raconte-t-elle. Pendant sept ans, Agathe vit dans une sorte de monastère, complètement coupé du monde.

"Je travaillais pour la communauté. Je faisais les tâches ménagères, la cuisine. On nous disait qu'à l'extérieur, c'était le diable. Le seul but, c'était d'être avec Dieu. On devait obéissance au berger. Donc le berger, c'est le responsable de la maison. Et tout ce que nous disait le berger, c'était la voix de Dieu", se souvient-elle.

"La prison était intérieure"

Un quotidien difficile mais impossible pour Agathe de partir. "La prison était intérieure en fait. J'aurais pu sortir quand je voulais, mais elles m'avaient tellement barricadée de toute part que c'était inconcevable. Elles m'ont fait couper les ponts avec tout mon entourage. J'étais coincée", explique-t-elle. Ce ne que lorsque son état psychologique se détériore fortement qu’elle réussit à partir. Il lui a fallu plus de 20 ans pour se reconstruire derrière.

Il existe encore de nombreuses sectes qui agissent dans l'ombre. Récemment, le "gourou du crudivorisme", Thierry Casasnovas, un youtubeur connu pour vanter les mérites du jeûne et d'un régime alimentaire à base de produits crus, a été mis en examen pour "abus de faiblesse" et "exercice illégal de la médecine et de la pharmacie". Pour rappel, si vous suspectez des dérives sectaires, vous pouvez saisir en ligne la Miviludes, ou contacter des associations comme l'UNADFI.