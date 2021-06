Météo France se dote d'un nouveau "supercalculateur" pour améliorer ses prévisions

L'outil est censé permettre de faire gagner de précieuses minutes aux alertes météo : Météo France vient de se doter d'un nouveau supercalculateur cinq fois plus puissant que le précédent. Ce supercalculateur est un ordinateur géant qui va permettre de prévoir plus tôt des catastrophes météo comme des tempêtes, des pluies diluviennes ou encore du verglas sur les routes.

Mais à quoi ressemble-t-il ? "En termes techniques, ça représente l'équivalent de 50.000 ordinateurs individuels qu'on ferait travailler ensemble", décrit Alain Béraud, le chef du projet. "Physiquement, il est constitué par trois rangées d'armoires de calculs équipées de petites diodes bleues, dans une salle dédiée qu'on a complètement rénovée pour l'installation de cette machine."

Une machine plus puissante, donc qui consomme plus

"C'est un engin assez lourd, plus de 2 tonnes au mètre carré, qui est refroidi par de l'eau, donc on a des circuits de refroidissement qui tournent à l'intérieur même des processeurs de calcul, pour éviter de dissiper la chaleur produite dans l'air et être le plus efficace possible en matière de coût énergétique et de consommation électrique associée au fonctionnement de cette machine", dit-il encore.

Par ailleurs, l'eau qui sert à refroidir ce supercalculateur ressort à 46 degrés et sert à chauffer certains bâtiments de Météo France. Bémol : cette nouvelle machine est plus puissante, donc consomme plus d'énergie.

Objectif : gagner quelques heures d'anticipation

Les logiciels développés par les chercheurs doivent permettre de repérer plus tôt les intempéries qui nécessitent des évacuation ou un changement de trajectoire d'un avion, comme un brouillard épais qui s'abattrait sur un aéroport, ou une vague de verglas qui va bloquer des milliers d'automobilistes sur les routes.

Objectif : gagner quelques heures. "On espère gagner une à deux heures en anticipation", précise François Lalaurette, directeur des opérations pour la prévision de Météo France. "Aujourd'hui, on donne des vigilances jusqu'à 24 heures à l'avance et on se donne comme limite d'essayer de ne jamais avoir moins de trois heures. L'objectif est d'essayer d'augmenter cette anticipation, et de passer à quatre heures, cinq heures… Si on arrivait à 6 heures, ça serait déjà beaucoup."

55 millions d'euros

Le temps de déployer efficacement les secours en réussissant à prévoir l'intensité d'une tempête, au moins quatre à six heures à l'avance, pour se donner le temps d'évacuer le plus d'habitations possibles.

Au total, la nouvelle machine coute 55 millions d'euros. Pour justifier cet investissement, une évaluation indépendante a été faite. Conclusion : pour un euro investi dans le supercalculateur, la société en tire un bénéfice de l'ordre de 12 euros en terme de dégâts évités, de vies humaines épargnées, etc. Les logiciels de ce supercalculateur sont mis en service progressivement et devraient tourner à pleines capacité début 2022.