Dépression Aline dans les Alpes-Maritimes : des entreprises réquisitionnées pour désenclaver des villages

La préfecture des Alpes-Maritimes a réquisitionné par arrêté cinq entreprises locales du BTP pour désenclaver des habitants coupés du reste du monde dans la vallée de la Vésubie à la suite de dégâts occasionnés vendredi par la dépression Aline. "Il s'agit de mobiliser en urgence des moyens extraordinaires, ce que les communes seules ne peuvent pas faire, pour rétablir le plus tôt possible des liaisons routières ou sécuriser des endroits fragilisés par la crue et les éboulements", a expliqué samedi un représentant de la préfecture.

Christophe Béchu attendu sur place lundi

Entre 150 et 170 personnes sont coupées du monde dans le village de Venanson depuis que le pont provisoire permettant d'accéder au village à partir de Saint-Martin-Vésubie a été emporté par les eaux. Trois quartiers de Saint-Martin-Vésubie sont également totalement enclavés, notamment celui du Boréon, là aussi à cause d'un pont emporté, tandis que la route menant au lycée régional de la montagne à Valdeblore est coupée.

Une quinzaine d'évacuations par hélicoptère sont prévues dans la journée à Saint-Martin-Vésubie, qui attend lundi la visite du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Dans la vallée de la Roya, en revanche, les travaux d'accès à la commune de Tende ont pu être réalisés dès vendredi soir. Dans la vallée de la Tinée, d'autres travaux réalisés par la métropole de Nice Côte d'Azur ont permis de rétablir samedi la liaison avec les villages d'Isola, Saint-Étienne-de-Tinée et Saint-Dalmas-le-Selvage. Ce nouvel épisode méditerranéen n'a fait aucune victime et les dégâts sont sans commune mesure avec ceux que la tempête Alex avait occasionnés il y a trois ans.