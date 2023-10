En vigilance rouge inondation, les Alpes-Maritimes retiennent leur souffle

Écoles et routes fermées, habitants pressés de rester chez eux, les Alpes-Maritimes, en vigilance rouge pluie-inondation, ont pris leurs précautions vendredi, trois ans après les dévastations de la tempête Alex, mais avec des dégâts limités dans la matinée.

Un millier de pompiers prépositionnés

Face à la dépression Aline, la vigilance rouge est prévue jusqu'à 10 heures pour les inondations, accompagnée sur le département d'une vigilance orange vague-submersion toute la journée, qui a poussé Nice à fermer la chaussée sud de sa célèbre Promenade des Anglais. Un millier de pompiers et plus de 530 gendarmes ont été prépositionnés pour intervenir rapidement en cas de besoin.

Vers 7 heures, si la pluie sur le littoral n'avait rien d'anormal, de fortes averses accompagnées de fortes rafales étaient par contre signalées dans l'arrière-pays et le plus gros des précipitations était attendu entre 7 heures et 8 heures. Selon Météo-France, une rafale à 141 km/h a été enregistrée dans la vallée de la Vésubie.

3.300 foyers privés d'électricité

Dans l'immédiat, les dégâts étaient encore limités au lever du jour, avec quelques éboulements signalés dans les vallées et des coupures de courant localisées touchant au total 3.300 foyers à cause de chutes de branches ou d'arbres sur les lignes. Selon la préfecture, les débits des cours d'eau, qui ont fortement augmenté, ne présentent pas de danger significatif pour l'instant.

Selon Météo-France, le vent a également soufflé fort dans la nuit en Rhône-Alpes-Auvergne, avec des pointes à 100 km/h à l'ouest de Lyon et 146 km/h dans le massif des Ecrins (Isère). Il est tombé 150 à 200 mm de pluie, ponctuellement jusqu'à 260 mm, dans l'ouest de l'Ardèche au cours des dernières 24 heures. Mais l'alerte orange pour vent été été levée en fin de nuit dans la région, à l'exception de l'Ardèche, repassée en vigilance orange crues.

L'attention se concentre désormais dans les Alpes-Maritimes, où les cumuls pourraient atteindre 150 à 200 mm en quelques heures, dans les trois vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée, encore meurtries par la tempête Alex, mais aussi sur le Mercantour et l'arrière-pays grassois.

Il pourrait s'agir de l'épisode le plus intense dans les Alpes-Maritimes depuis la tempête Alex

De fortes précipitations sont aussi attendues dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Le littoral devrait en revanche être épargné.

Selon Météo-France, il pourrait s'agir de l'épisode le plus intense dans les Alpes-Maritimes depuis la tempête Alex, qui avait fait dix morts, huit disparus et des dégâts considérables le 2 octobre 2020. Les cumuls avaient alors atteint par endroits les 500 mm, a rappelé le préfet Hugues Moutouh lors d'une conférence de presse jeudi.

Les établissements scolaires fermés pour la journée

Les messages se sont multipliés pour appeler les habitants du département, prévenus dans la soirée de jeudi par un message d'"alerte extrêmement grave" envoyé sur tous les téléphones portables, à rester chez eux. L'ensemble des établissements scolaires, des crèches aux universités, sont fermés pour la journée, anticipant d'un jour les vacances de la Toussaint. Crèches et établissements scolaires sont également fermés à Monaco.

À travers le département, les centres commerciaux et une bonne partie des établissements accueillant du public sont fermés pour la matinée, tandis que les transports en commun sont interrompus dans les vallées. La SNCF et l'aéroport de Nice ont mis en garde contre de possibles perturbations du trafic. "Nous préférons mettre plus de moyens que pas assez", a expliqué à l'AFP le maire de Nice, Christian Estrosi, rappelant la tempête Alex mais aussi les inondations qui avaient fait 20 morts, dont beaucoup piégés dans des parkings souterrains, entre Cannes et Antibes en octobre 2015.

Plus d'une centaine d'habitants évacués

Plus d'une centaine d'habitants des vallées avaient été évacués dès jeudi soir, de même que les campings situés dans des zones inondables : 85 occupants d'un camping d'Antibes ont été évacués ; à Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes, une cinquantaine de personnes ont été accueillies dans un centre de loisirs.

Six autres départements au total sont encore en vigilance orange : les Bouches-du-Rhône, le Var et la Corse du Sud pour vagues-submersion ; les Hautes-Alpes pour pluie-inondation, comme les Alpes-de-Haute-Provence qui sont elles également en orange pour crues, tout comme l'Ardèche.