Dépôt sauvage d’ordures : comment la métropole de Marseille veut lutter contre les récidives

À Marseille, dans le 15e arrondissement, les trottoirs ont disparu, recouverts par une montagne de déchets d'encombrants qui débordent sur la route. "C'est le bordel. On est obligé de se faufiler parce qu'ils jettent tout par terre", témoigne un habitant de la cité phocéenne. Il n'y a plus qu'une voie pour circuler sur cette rue passée à sens unique, et la situation empire chaque jour.

"Une montagne de pneus"

"Il y a tout et n'importe quoi, on trouve un pare-choc, de l'huile de vidange, de l'amiante... Vous voyez tout le long, c'est une montagne de pneus. Maintenant, il y en a marre", déplore au micro d'Europe 1 Jean-Yves Sayag, élu à la métropole. Très actif dans la lutte contre les dépôts sauvages, il compile les preuves pour faire des signalements au parquet, comme cette brasserie qu'il vient d'identifier : "On vient de retrouver toute la comptabilité qui a été jetée. On voit les comptes et une partie du mobilier".

>> À ÉCOUTER - Les poubelles à géométrie variable d’Anne Hidalgo

Installation de caméras mobiles

La métropole marseillaise prévoit un grand nettoyage la semaine prochaine, mais pour éviter les récidives, l'adjoint au maire à la sécurité promet l’installation de caméras mobiles. "Nous sommes capables de les déplacer lorsque la délinquance, elle aussi, bouge", rapporte Jean-Yves Sayag. Avec sa police de l'environnement lancée l'an dernier, la municipalité revendique 230 flagrants délits.