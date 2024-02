Déplacement de Gérald Darmanin à Mayotte : un archipel plongé dans une situation quasi insurrectionnelle

Après les nombreux barrages routiers, les Mahorais, exaspérés, bloquent désormais le port de Longoni sur le 101ᵉ département français dans l'espoir d'être entendus. Déblocage organisé pour dénoncer l'insécurité grandissante et l'afflux massif de migrants sur l'île de Mayotte.

De nombreuses routes sont ainsi bloquées depuis le 22 janvier. À tel point que certains supermarchés ne peuvent plus être alimentés. Lydie, enseignante à Mayotte, a par exemple du mal à remplir son frigo depuis quelques jours.

"Dès qu'il y a de la nourriture, on se jette dessus"

"Il n'y a plus de nourriture parce que les camions ne peuvent plus affréter la nourriture, puisqu'il y a les barrages qui ne peuvent pas passer. Cependant, il reste de temps en temps passer une fois par semaine. Mais c'est un camion. Ce n'est pas une dizaine de camions. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la nourriture, on se jette dessus. Et on prend qu'il y a", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Des difficultés à se ravitailler, auxquels s'ajoutent des coupures d'eau potable quasi quotidiennes dans son logement et sur l'ensemble de l'île. C'est d'ailleurs sur ce dernier point qu'elle attend des annonces concrètes de Gérald Darmanin, en déplacement ce dimanche à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur, qui doit arriver accompagné d'une quinzaine de gendarmes du GIGN, chargé de mener des opérations coup de poing sur l'île pour aider les autorités locales à rétablir le calme à Mayotte.