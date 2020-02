Payer les femmes enceintes pour qu'elles arrêtent de fumer : "On n'achète pas les gens, on les incite à se porter mieux"

REPORTAGE

Une étude est menée à Nantes et à Brest pour savoir si les incitations financières peuvent convaincre les femmes enceintes d'arrêter de fumer. Ses résultats seront connus en juin. La "récompense" prendrait la forme de bons d'achats et s'élèverait à 300 euros pour une abstinence totale. La méthode aurait déjà fait ses preuves aux Etats-Unis et en Ecosse.

A l'évocation d'une possible incitation financière, Aline, fumeuse depuis quinze ans, avoue dans un sourire qu'elle ne dirait pas non si on lui proposait une grosse somme. Lors de sa grossesse, elle n'a pas réussi à se sevrer.

"J'ai essayé [d'arrêter de fumer] mais je n'ai pas réussi", concède-t-elle au micro d'Europe 1. Alors qu'elle attendait le petit Léo, elle a tenté les patchs à la nicotine pour être une "bonne mère" mais sans réussite. "J'avais un peu peur pour le développement de mon enfant, mais c'était plus fort que moi, il fallait que je fume ma cigarette le matin."

"On les incite à se porter mieux"

Selon le docteur Fabienne Bottet, tabacologue au CHU de Caen, les difficultés rencontrées par Aline sont assez communes. "Quand on est enceinte, la sensation de manque est plus forte, on métabolise plus vite donc on a un manque plus rapide de la nicotine", explique-t-elle. Elle a donc testé les bons d'achats auprès de 42 patientes. "Plus elles s'arrêtaient et plus les incitations augmentaient au fil du temps. C'est une carotte payante. On n'achète pas les gens, on les incite à se porter mieux", précise le médecin.

Les médecins sont désespérément à la recherche d'une solution face à ce problème de santé publique. En Normandie, 17% des femmes enceintes continuent de fumer au cours de leur grossesse.