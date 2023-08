Départs en vacances : une circulation très dense est à prévoir en ce premier week-end d'août

En cette première semaine du mois d'août, de nombreux Français traversent les routes de France pour rejoindre leur destination et profiter de leurs vacances. Ce samedi 5 août, quelques difficultés sont déjà à noter sur l'A7 avec plus de 60 kilomètres de bouchons recensés au niveau de la sortie de Lyon. Des ralentissements sont également à prévoir au niveau d'Albon et de Montélimar en direction de Marseille. Il est donc important d'éviter l'autoroute du soleil jusqu'à la fin de la journée pour les vacanciers en direction du sud.

Partir de la région parisienne après le déjeuner

Dans l'ouest de la France, il est encore temps de prendre l'A11 de Nantes vers Le Mans. En revanche, des perturbations sont annoncées sur la route à partir de 10 heures ce matin jusqu'à 16 heures. C'est aussi le cas sur la N165 dans le sens Quimper-Nantes, où la circulation devrait se densifier dans les prochaines heures. Dans le sens des retours, une circulation en accordéon est à prévoir à la sortie de Bordeaux et à l'entrée de l'A10 direction Orléans. Des ralentissements qui devront persister toute la matinée.

En région parisienne, le trafic est assez fluide, mais devrait se densifier dans la journée. Il est donc raisonnable de partir le plus vite possible pour éviter les futurs embouteillages. Il est également conseillé de partir après la pause déjeuner pour quitter ou traverser la capitale. Pour rappel, il est préconisé de faire une pause toutes les deux heures pour éviter la fatigue et le risque d'accident sur la route.