Vacances d'été : cette année, les réservations de dernière minute ont le vent en poupe

Debout, la tête levée vers le tableau d'affichage, Carmen et Inès guettent l'heure de départ de leur train pour Marseille. Les deux étudiantes ont pris leur billet il y a deux semaines pour fuir le mauvais temps parisien et font partie de ces Français ayant choisi des vacances de dernières minutes. "Ça s'est fait un peu au dernier moment. On avait hâte d'aller prendre un peu le soleil. Ça va faire du bien de quitter Paris et la pluie", disent-elles.

À quelques pas de là, assise par terre à côté de sa valise rouge, Alice, 28 ans, a également choisi de quitter la grisaille pour le franc soleil. Une décision prise il y a moins d'un mois. "J'avais hésité entre la Bretagne et le sud, en l'occurrence Aix-en-Provence, selon le temps. Mais là, depuis deux semaines à Paris, c'est l'automne alors qu'on est censé être en été. Donc je suis bien contente d'avoir choisi le sud pour espérer avoir du soleil".

"Sur la Méditerranée, on progresse de 120%"

Cette année, les réservations de dernière minute explosent, notamment sur le site de location de vacances Maeva.com. "Sur la Méditerranée, on progresse de 120% donc c'est assez incroyable. Et clairement, c'est porté par la météo. On voit que la Bretagne, la Normandie, qui avaient le vent en poupe au mois de juillet sont clairement en perte de vitesse", indique Laurent Gicquel, directeur commercial de la plateforme.

>> LIRE AUSSI - Au tour des aoûtiens : Bison Futé prévoit un samedi noir dans le sens des départs

Ces régions du nord-ouest, balayées par la pluie depuis plusieurs semaines, ne sont pas les seuls à souffrir puisque la montagne a, elle aussi, vu ses réservations chuter de 6% par rapport à l'année dernière.