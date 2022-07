Départs en vacances : un peu de lecture sur les aires d'autoroute

Quoi de mieux qu'un bon livre pour tuer le temps dans les embouteillages sur la route des vacances ? Grâce à la Fondation Vinci Autoroutes, 25.000 exemplaires d'ouvrages sélectionnés par David Foenkinos, parrain de l'opération, sont distribués tout l'été, gratuitement, dans 10 aires de repos. Europe 1 a suivi la mise en place de l'initiative.

Alors qu'ils pensaient s'arrêter sur une aire d'autoroute pour déjeuner, Virginie et Gaspard se retrouvent finalement confortablement installés sous une pergola qui abrite des petites bibliothèques et des centaines de livres. "J'ai été happée par une dame qui s'occupe du stand et qui m'a dit qu'il y avait des livres offerts et des vrais livres. Pas sur des tablettes, c'est génial", témoigne cette mère de famille. "C'est bien parce que ça donne envie de lire à des gens qui n'ont jamais aimé lire et qui découvrent un peu la lecture", complète Gaspard.

Un marque-page avec des consignes à respecter

En plus de découvrir la lecture, cette initiative insiste sur la prévention routière, comme l'explique Bernadette Moreau, à la tête du projet. "On a un petit marque-page qu'on remet à chaque vacancier qui prend un livre. Et sur ce marque-page, il y a des conseils de sécurité pour prévenir la somnolence au volant, comme par exemple faire une sieste".

Rencontrer les lecteurs quand ils ne s'y attendent pas, voilà ce qui a plu au romancier David Foenkinos, parrain de l'opération. "C'est totalement improbable pour un écrivain d'être au bord de l'autoroute. Moi, j'ai adoré rencontrer des familles qui n'avaient pas forcément de livres dans leurs bagages et qui se retrouvent avec un Jack London, un Leïla Slimani, un Daniel Pennac".

Des bibliothèques comme celle-ci sont à retrouver sur 10 aires de repos où tous les vacanciers pourront repartir avec un livre offert.