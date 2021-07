Rythme de sommeil et café avant la sieste : nos conseils face à la somnolence au volant

Mettre la musique à fond, boire beaucoup de café, manger avant ou après le trajet...Telles sont les idées reçues pour éviter de s'endormir au volant lors d'un long trajet. Avec les premiers départs en vacances qui arrivent, Mélanie Gomez s'intéresse dans Sans Rendez-vous à la somnolence en voiture et s'interroge sur les bons réflexes à adopter avant de prendre le volant. Son invité Pierre Philippe, chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux, livre ses conseils pour éviter tout accident. Car s'endormir au volant est la première cause de mortalité sur les autoroutes.

Un problème de dette chronique de sommeil

"Ce risque est très présent chez les gens qui ont une mauvaise hygiène de sommeil au cours de l'année ou qui souffrent de maladies", estime le spécialiste. Dans les années 90, une large campagne a été lancée par les pouvoirs publics à ce sujet. Les conducteurs avaient en effet l'habitude de partir très tôt le matin afin d'éviter la chaleur. "On avait alors un problème de dette aigüe du sommeil", a-t-il poursuivi.

Mais un nouveau problème a été identifié, à savoir la dette chronique de sommeil, c'est-à-dire que les Français dorment en moyenne 6h40 par nuit -alors que les besoins physiologiques sont de 7 heures- et 30% dorment moins de 6 heures. "Le message important à délivrer c'est qu'il faut vraiment très bien dormir les jours avant le départ. Parce que si on tire sur la corde et qu'on part en ayant cumulé une dette tout au long de l'année, on a un risque accidentel. Et ce quelle que soit l'heure", a encore expliqué le professeur Pierre Philippe.

Une sieste de 20 à 30 minutes

Concernant le café pour se tenir éveillé, le spécialiste assure que cette boisson ne marche pas sur tout le monde. "Le café est lié à un certain patrimoine génétique et en fonction de ses gènes, on a ou pas des récepteurs sur le cerveau qui font qu'il va fonctionner ou non", a-t-il précisé. Quant aux boissons énergisantes, tout comme le café, le risque est que face au comportement de privation, le corps nous rattrape. "La solution la plus efficace reste de prendre du sommeil, avec une sieste de 20 à 30 minutes par exemple".

Une technique consiste d'ailleurs à prendre un café et à faire une petite sieste de 10 minutes tout de suite après. "Le café met en moyenne 10 à 15 minutes à agir. Et quand vous vous réveillez, il efface ce qui s'appelle l'inertie du sommeil et qui vous donne ce sentiment de brouillard", a justement conseillé le spécialiste.

Autre technique proposée par le professeur Pierre Philippe, maîtriser son hygiène de sommeil grâce à un outil conçu pour. "On a édité une application gratuite qui s'appelle Kanopée et qui permet de repérer les moments optimaux pour caler son lever son coucher. Ça paraît superflu mais chez beaucoup de nos concitoyens, caler 49 heures de sommeil dans la semaine avant de prendre la route, c'est un très bon objectif pour conduire prudemment".