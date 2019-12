Départs en vacances : À Paris, des voyageurs nombreux mais pas de cohue en gare de Lyon

Pour le premier soir de départ en vacances, vendredi 20 décembre, les voyageurs qui comptaient prendre le train pour quitter Paris pouvaient craindre des désagréments en raison de la grève qui se poursuit à la SNCF, et du nombre important de trains annulés. Pourtant, en gare de Lyon, ce soir, la bousculade a été évitée et les usagers ont pu partir en dépit d'un nombre réduit de trains, grâce au dispositif de la SNCF.

Soir de départ. Les halls de la gare sont traditionnellement bondés, la gare de Lyon ne fait pas exception à la règle, mais il n'y a pas de scène de cohue. Les voyageurs courent dans tous les sens pour ne pas rater leur train. Amélie, qui s'apprête à prendre le sien, confirme qu'elle a été plutôt agréablement surprise de la situation : "J'avais imaginé bien pire, avec beaucoup plus de gens, mais une fois que l'on se met sur le bord, c'est juste des gens qui courent à fond." Elle confie aussi au micro d'Europe 1 son soulagement de pouvoir quitter Paris. "Je suis très contente de pouvoir rentrer car les grèves, ce n'était plus possible. Pour aller en cours, c'était cauchemardesque."

Des trains de remplacement pour les voyageurs munis d'un billet

Les portiques de sécurité sont fermés, rendant impossible toute possibilité de monter dans un train sans billets. La SNCF assume la consigne donnée quelques jours plus tôt : l'entreprise avait assuré que les utilisateurs munis d'un billet pourraient monter dans un autre train si le leur était annulé, tant qu'il n'était pas complet. C'est ce qui est arrivé à Léo qui a vu son premier train annulé et va en prendre un second.

Redoutant ce problème il a été prévoyant : "Je suis venu deux heures à l'avance pour être sûr de l'avoir, j'ai pris ma demi-journée. Je n'ai que quelques jours de congé donc je n'ai pas voulu le rater." Il va donc pouvoir quitter la gare parisienne pour Grenoble. En revanche pour le retour, il n'a pas encore de solution, son train ayant lui aussi été annulé.