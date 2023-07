Départs en vacances : à Saint-Malo, les touristes débarquent en masse

Saint-Malo continue d'être l'une des destinations préférées des Français. Chaque jour, des centaines de touristes arrivent par train dans la ville bretonne. Le bruit des valises à roulettes tirées par des vacanciers à la descente du train, un son très caractéristiques ici à Saint-Malo qui marque vraiment le début des vacances.

"On est complet pour le mois d'août"

Comme pour Julie qui vient d'arriver et découvre pour la première fois cette région. "C'est la première fois que je viens en Bretagne. On a peur du mauvais temps par contre, mais là, agréablement surprise", se réjouit la Lyonnaise au micro d'Europe 1. Si la Bretagne est souvent prisée pour sa météo réputée moins étouffante, cela peut parfois cogner. Alors, à peine sortis de la gare, les touristes prennent tout de même leurs précautions. "On se met de la crème pour se protéger du soleil", conseille un vacancier.

En tout cas, quoi de mieux qu'un grand soleil pour démarrer des vacances bien méritées, notamment pour Anaïs et ses amis qui viennent d'obtenir le brevet des collèges. "Gros stress. On relâche maintenant et on va profiter. Il y a beaucoup de monde", constate-t-elle au micro d'Europe 1. Beaucoup de monde en effet, avec parfois des vacanciers venus de très loin, comme Madeline et ses amis originaire de Boston et de Chicago. "Nous étions à Paris, puis à Rennes et maintenant nous sommes à Saint-Malo", détaille la touriste américaine.

Pour tous, il valait mieux réserver car trouver une chambre risque désormais d'être compliqué pour le mois de juillet. "On est complet pour le mois d'août également", alerte le réceptionniste d'un hôtel du front de mer qui rappelle bien que Saint-Malo est bien l'une des destinations les plus prisées de l'Hexagone.