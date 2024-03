Déménager à Paris pendant les JO, mission impossible ? Une étude révèle l'inquiétude des professionnels du secteur

Si vous comptez emménager à Paris ou au contraire déménager pour quitter la capitale durant les Jeux olympiques, il faudra s'armer de patience. À moins que décaler votre départ ou votre arrivée ne soit finalement la meilleure solution. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude, repérée par BFMTV, et menée pour le compte de Nextories, un comparateur de prix pour le secteur du déménagement.

Cette consultation, réalisée auprès d'un réseau de 260 entreprises de déménagement professionnel et dont les résultats se basent sur les réponses de 96 sociétés parisiennes, nous révèle à quel point la quinzaine olympique est redoutée par les professionnels du secteur. Ainsi, 60% d'entre eux envisagent de refuser des contrats, alors même que la période estivale correspond à une intensification de leur activité. Et tant pis pour le manque à gagner.

90% d'entre eux évoquent un "manque d'information"

Pêle-mêle, ces entreprises évoquent "les restrictions et les complexités de circulation, de stationnement et de démarches administratives envisagées pour les Jeux olympiques". En moyenne, elles craignent une baisse de 50% de leur chiffre d'affaires entre le 26 juillet et le 11 août prochains.

Si certains choisiront, selon l'étude, d'étendre leurs horaires de travail, d'autres opteront pour une solution beaucoup plus radicale, à savoir déserter la capitale pendant les JO. 90% d'entre eux regrettent par ailleurs un "manque d’informations en provenance du gouvernement", s'agissant des questions de "stationnement et de circulation". Selon les contours du dispositif de sécurité, dévoilé en novembre dernier par Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, plusieurs riverains devront par exemple fournir, dans une application dédiée, un justificatif de domicile afin de rentrer chez eux dans certaines zones.

Des difficultés qui s'ajoutent à la crise de l'immobilier

"Cette situation soulève des préoccupations quant à la fluidité des opérations et à la capacité des petites et moyennes entreprises de déménagement (TPE et PME) de réaliser leurs déménagements dans des conditions optimales", peut-on lire dans cette étude. Dans une interview accordée à l'AFP, Laurent Nuñez assurait, en début d'année, que les déménagements seraient possibles "quand ils ne peuvent pas être reportés". Une qualification trop floue, dénoncent les principaux intéressés.

Ces diverses contraintes, liées aux Jeux olympiques, viennent, par ailleurs, s'ajouter à la crise de l'immobilier. Face à un marché congestionné et un nombre de transactions en chute libre ces dernières années, l'activité des déménageurs est parfois réduite à peau de chagrin.